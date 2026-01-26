【九州・県別】ご当地パン8選！実はローカル！？地元民LOVEなパンが勢揃い
【福岡県】リョーユーパンのマンハッタン
硬めの生地にチョコレートをコーティングした、独特なさっくり食感が特徴のロングセラードーナツ。当時の開発担当者が、ニューヨークのマンハッタン区で見つけた商品を参考に商品化されました。
【主な販売店】福岡県をはじめとする九州エリアのスーパー、コンビニエンスストア、一般小売店など
【大分県】つるさき食品の三角チーズパン
高校の購買で生まれた通称「サンチ―」。三角形の食パンの間にはチーズクリームがたっぷり。表面が甘いクッキー生地でコーティングされ、甘じょっぱさが絶妙です。
【主な販売店】大分市内のスーパー、一般小売店など
【佐賀県】アメリカパンのダイヤミルク
コッぺパンの間にジャリジャリ感のある砂糖入りミルククリームが挟まっています。発売当初は高価だった砂糖をダイヤに見立て、名付けられたんだとか。
【主な販売店】佐賀県鹿島市内のスーパーなど
【長崎県】長崎杉蒲の伝承ハトシサンド
海老のすり身を食パンで挟み、油で揚げた長崎の郷土料理・ハトシ。トースターなどで焼き、ソースをかけて食べるのもおすすめです。
【主な販売店】長崎県内のスーパー、一般小売店など
【熊本県】高岡製パンのネギパン
もちもちのパン生地には熊本県産の葉ネギが練り込まれ、中にはソースで味付けされたかつお節が入っています。ネギが苦手な人でも食べらると評判です。
【主な販売店】熊本県内のスーパー、SAなど
【宮崎県】ミカエル堂のジャリパン
コッぺパンにバタークリームと、ジャリジャリ食感を生み出す上白糖を挟んだ菓子パン。スタンダードなジャリパンのほか、チョコや抹茶など、5種類のラインナップがあります。
【主な販売店】
■ミカエル堂（みかえるどう）
住所：宮崎県新別府町雀田1185 宮崎市中央卸売市場内
TEL：0985-71-4404
営業時間：10〜15時
定休日：水・日曜、祝日
【鹿児島県】イケダパンのスナックブレッド
甘いカステラ風スポンジ生地で、塩気のあるマーガリンを塗った食パンを巻き上げた、斬新すぎるご当地パン。ふんわりとした口当たりも特徴です。
【主な販売店】鹿児島県内のスーパー、コンビニエンスストア、一般小売店など
九州7県のご当地パン、スーパーやコンビニで購入できるものも多いので、足を運んだ際には、地元民気分でぜひ購入を！
