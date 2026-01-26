「マンハッタン」156円

硬めの生地にチョコレートをコーティングした、独特なさっくり食感が特徴のロングセラードーナツ。当時の開発担当者が、ニューヨークのマンハッタン区で見つけた商品を参考に商品化されました。

【主な販売店】福岡県をはじめとする九州エリアのスーパー、コンビニエンスストア、一般小売店など



「三角チーズパン」230円

高校の購買で生まれた通称「サンチ―」。三角形の食パンの間にはチーズクリームがたっぷり。表面が甘いクッキー生地でコーティングされ、甘じょっぱさが絶妙です。

【主な販売店】大分市内のスーパー、一般小売店など



「ダイヤミルク」134円

コッぺパンの間にジャリジャリ感のある砂糖入りミルククリームが挟まっています。発売当初は高価だった砂糖をダイヤに見立て、名付けられたんだとか。

【主な販売店】佐賀県鹿島市内のスーパーなど



「伝承ハトシサンド」3個入り555円

海老のすり身を食パンで挟み、油で揚げた長崎の郷土料理・ハトシ。トースターなどで焼き、ソースをかけて食べるのもおすすめです。

【主な販売店】長崎県内のスーパー、一般小売店など



「ネギパン」250円

もちもちのパン生地には熊本県産の葉ネギが練り込まれ、中にはソースで味付けされたかつお節が入っています。ネギが苦手な人でも食べらると評判です。

【主な販売店】熊本県内のスーパー、SAなど



「ジャリパン」1個220円〜

コッぺパンにバタークリームと、ジャリジャリ食感を生み出す上白糖を挟んだ菓子パン。スタンダードなジャリパンのほか、チョコや抹茶など、5種類のラインナップがあります。

【主な販売店】

■ミカエル堂（みかえるどう）

住所：宮崎県新別府町雀田1185 宮崎市中央卸売市場内

TEL：0985-71-4404

営業時間：10〜15時

定休日：水・日曜、祝日



「スナックブレッド」155円

甘いカステラ風スポンジ生地で、塩気のあるマーガリンを塗った食パンを巻き上げた、斬新すぎるご当地パン。ふんわりとした口当たりも特徴です。

【主な販売店】鹿児島県内のスーパー、コンビニエンスストア、一般小売店など



九州7県のご当地パン、スーパーやコンビニで購入できるものも多いので、足を運んだ際には、地元民気分でぜひ購入を！

