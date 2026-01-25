「バケモンだなマジで」FKからリバプールMFが決めた鮮烈弾に反響「やべーな」「絶好調過ぎる」
現地１月24日に開催されたプレミアリーグの第23節で、日本代表MF遠藤航が所属するリバプールがボーンマスと敵地で対戦した。
27分と33分に失点し、２点のビハインドを負ったリバプールは、45分にフィルジル・ファン・ダイクの得点で前半のうちに１点を返す。そして迎えた78分、圧巻のゴールを奪ったのが、MFのドミニク・ソボスライだった。
ゴール前のFKで、モハメド・サラーがボールをずらすと、右足で壁の横を通す鮮やかなシュートを放ち、ゴールネットを揺らしたのだ。
試合を中継した『U-NEXT フットボール』の公式Xが得点シーンを公開すると、「またやってるよ」「ハンガリーの貴公子うますぎだろ」「結局、ソボスライ依存なんだよなぁ」「フリーキックうめぇ」「フォームも軌道も美しすぎる」「バケモンだなマジで」「絶好調過ぎる」「ソボスライやべーな」といった声があがった。
ハンガリー代表MFのゴで追いついたリバプールだったが、90＋４分に痛恨の被弾。そのまま２−３で敗れ、直近のリーグ戦で５試合勝ちなしとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】FKからリバプールMFが決めた鮮烈弾
