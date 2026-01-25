¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡È»¦¤·¤Æ¾è¤Ã¼è¤ë¡É ÀßÄê¤Ç¹Í»¡Ç®¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ª ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Ï°ì¿Í»ÍÌò¡ª¡©¡¡°ËÆ£±ÑÌÀ¤â¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤â²ø¤·¤¯¸«¤¨¤ë¶ÃØ³Å¸³«
¡¡Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¹Í»¡Ç®¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¡¢´°Á´¤ËµÓËÜ²È¡¦¹õ´äÊÙ»á¤Î¼ê¤ÎÊ¿¤Î¾å¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¿´ÃÏ¤¤¤¤¡£
¡¡1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤¬¡¢½é²ó¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÎµÓËÜ²È¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹õ´äÊÙ»á¡£¶áÇ¯¤ÎÆüÍË·à¾ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢2019Ç¯¤Î¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¡¢2020Ç¯¤Î¡Ø´í¸±¤Ê¥Ó¡¼¥Ê¥¹¡Ù¡¢2021Ç¯¤Î¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¡¢2022Ç¯¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡¢2023Ç¯¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó-Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹õ´ä»á¤Ë¤è¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¡¢±éµ»¹ª¼Ô¤ÎÎëÌÚ¤¬°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤È¤ÏÀ°·Á¼ê½Ñ¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¤Ê¤êÂØ¤ï¤ë¤³¤È
¡¡²È¶È¤Î¥±¡¼¥Å¹¤ÇÊ¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁáÀ¥Î¦¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯È¾Á°¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡¦²Æ³¤¡Ê»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡Ë¤ÎÇò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¡¢·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ·×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÎ¢¼Ò²ñ¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á»¦¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÁáÀ¥¤ÏºÊ»¦³²¤ÎÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡·º»ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎ¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°»ö¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿µ·Æ²¤Ï¡¢ÁáÀ¥¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ·Ù»¡¤«¤éÆ¨Ë´¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¤¬¡¢ÁáÀ¥¤¬ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ËÃå¤¯¤È¡¢µ·Æ²¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡¢ÉÎ»à¤Î¾õÂÖ¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µ·Æ²¤ÎÎø¿Í¤Ç²Æ³¤¤Î¸å³ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹¬¸å°ì¹á¡Ê¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡Ë¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢2¿Í¤Çµ·Æ²¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢°ì¹á¤«¤é¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Äó°Æ¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤È¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÀ°·Á¼ê½Ñ¤ÇÈ¾Ç¯¤«¤±¤Æ´é¤äÀ¼¤òÊÑ¤¨¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ê¤êÂØ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£µ·Æ²¤Ë¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤·¤Æ¡¢ºÊ¤Î»à¤Î¿¿Áê¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÁáÀ¥¤Ï¡¢µ·Æ²¤Î´é¤ÈÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±é¼Ô¤¬ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¢£¡Öµ·Æ²À¸Â¸Àâ¡×ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Ï²¿¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤¤¤¯¤éÈþÍÆÀ°·Á¤Îµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î´é¤ËÊÑ¤¨¡¢À¼ÂÓ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤ÆÀ¼¤Þ¤ÇÆ±¤¸¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹ÓÅâÌµ·Î¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¹ü³Ê¤äÈ±¼Á¤Ê¤ÉÊÑ¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¼þ°Ï¤«¤é°ãÏÂ´¶¤òÊú¤«¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÀßÄê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¥È¥ó¥Ç¥âÀßÄê¤ò°û¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï°ìµ¤¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¡£·àÃæ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç ¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ê¡É ¤¹¤®¤Æ¹Í»¡¤ÎÉý¤¬Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¹Í»¡¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Öµ·Æ²À¸Â¸Àâ¡×¡£
¡¡ÁáÀ¥¤È°ì¹á¤¬³ÎÇ§¤·¤¿°äÂÎ¤¬¡¢¼Â¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÊª¤Îµ·Æ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤¬¤Ê¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥»µ·Æ²¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢½é²óËÁÆ¬¤Î¥×¥í¥í¡¼¥°¤Ç¡¢È¾Ç¯Á°¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ·Æ²¤¬¡¢½õ¤±¤Ë¤¤¿°ì¹á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö·è¤á¤¿¡£¥ê¥Ö¡¼¥È¤À¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤Î¸½ºß¡¢ËÜÊª¤Îµ·Æ²¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¤Ê¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÌ¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬·ù¤¤¤À¤È°ì¹á¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿µ·Æ²¤¬¡¢ÁáÀ¥¤Îºî¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤ÎÀâ¤Ï³ÎÄê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤·¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢µ·Æ²¤ÏÊÌ¿Í¤Î´é¤Ç¤¹¤Ç¤ËÂè1ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Ê¤«¤ÇÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ³Ê¤¬¶á¤¤¤Î¤¬°ËÆ£±ÑÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë´Æ»¡´±¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦²ø¤·¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¡Öµ·Æ²À¸Â¸Àâ¡×¤¬Àµ²ò¤Ê¤é¡¢ÎëÌÚ¤Ï°ì¿ÍÆóÌò¤É¤³¤í¤«¡¢°ì¿Í»°Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£º£Ìë¤ÎÂè2ÏÃ¤Ï¡ÔÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤µÞÅ¸³«¡Õ
¡¡È¾Ç¯¤¢¤ì¤ÐÂ¾¿Í¤Ë¤Ê¤êÂØ¤ï¤ì¤ë¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤À½é²ó¤·¤«ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¡û¡ûÀâ¡×¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÎã¤À¤¬¡ÖºÊÀ¸Â¸Àâ¡×¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î°ì¹á¤ÏºÊ¡¦²Æ³¤¤¬¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤·¤¿»Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í»¡¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥í¡¼¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ·Æ²¤Ç¤µ¤¨¡¢ËÜÊª¤Îµ·Æ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¼Ô¤«¤¬¤Ê¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Îµ·Æ²¤Î¿ÍÊª¾Ò²ðÍó¤Ë¤Ï¡ÔÎ¢¼Ò²ñÁÈ¿¥¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÆÁ·º»ö¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤â¤È¤â¤È¤Îµ·Æ²¤ÏÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁ±¿Í·º»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¼Ô¤«¤¬¤½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ò»¦¤·¤Æ»Ñ¤«¤¿¤Á¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¹Í»¡¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÎëÌÚ¤Ï°ì¿Í»ÍÌò¤â±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Î±éµ»ÎÏ¤Ê¤é¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï ¡È»¦¤·¤Æ¾è¤Ã¼è¤ë¡É ¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ê¡É ´¶¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Î¹Í»¡Ç®¤¬Àú¤é¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¡£Âè1ÏÃ¤«¤é¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÂè2ÏÃ¤Ï¡Ô»öÂÖ¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤µÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡¼¡¼¡ª¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤â¤½¤¦¤È¤¦¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½é²ó¤ò¾å²ó¤ë¶ÃØ³Å¸³«¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
ºæ²°ÂçÃÏ
Îø°¦¤ò¥í¥¸¥«¥ë¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÎø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥³¥¯¥Ï¥¯¡Ù¡ÊÆü´©¸½Âå¡Ë¡¢¡ØÆü´©SPA!¡Ù¡Ø½÷»ÒSPA!¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥³¥é¥à´ó¹Æ