新章突入『仮面ライダーゼッツ』に3人の新キャスト！新キャラクターの詳細を一挙解禁

仮面ライダー史上初、胸に巻く革新的な変身ベルト“ゼッツドライバー”や、夢をモチーフとした前代未聞の世界観が反響をよんでいる『仮面ライダーゼッツ』。

物語は新章に突入。主人公・万津莫（よろず・ばく）／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）が属する極秘防衛機関CODEの司令官・ゼロ（声・川平慈英）が、CODEの元エージェント・ノクス／小鷹賢政（古川雄輝）によって破壊されてしまったばかりか、ついにCODEの闇を知ってしまった莫が苦悩する…という、これまでにないシリアスなフェーズを迎えている。

そんな新局面で、CODEの歴戦のエージェント3人が相次いで出現。先日公開された新章ビジュアルでも、「3」「5」「6」という数字が割り振られたエージェントの姿が公開されていた。

その新キャラクター、コードナンバー：スリー、ファイブ、シックスそれぞれの詳細が解禁され、彼らを演じる新キャストたちからコメントが到着した。

◆カメレオン俳優・玉城裕規が降臨！

第17話のラストで突然姿を現し、怪しさを振りまいたのがコードナンバー：スリー。

彼は破壊されたゼロに代わって司令官を務めることとなったエージェントで、目的のためなら手段を選ばない冷酷な男だ。

演じる玉城裕規（たまき・ゆうき）は、『刀剣乱舞』『弱虫ペダル』『ライチ☆光クラブ』など数々の舞台やミュージカルで活躍。映像作品でも『遺留捜査』（2022年）、『科捜研の女 season23』（2023年）、映画『NOT BEER』（2023年）、『邪魚隊／ジャッコタイ』（2024年）などで変幻自在の表現力を見せつけてきた実力派だ。

特撮ヒーロー作品は本作が初出演＆もちろん“擬装”も初。「歴史ある仮面ライダーシリーズの作品に参加させていただけていることが夢のように幸せです。そして、まさか擬装できるとは…まさに夢か現かわかりません」と大興奮しながら演じている。

◆小柳心がゼッツの世界で大暴れ！

新たに登場するコードナンバー：ファイブは、“CODEの番犬”を自認する荒々しいエージェント。狙ったターゲットは絶対に逃がさない、執念深さも持ち合わせている。

CODEへの復讐に燃えるノクスとは激突必至。はたしてどんな戦いを繰り広げていくのか？

演じるのは、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022〜2023年）の終盤、敵の幹部・ソノロク役で登場し、その存在感で波乱をもたらした怪優・小柳心（こやなぎ・しん）。

小柳は「ソノロクからファイブ、6から5へと“出世した”と考えております。もしかするといつか1に…なんて“夢”を見ながら邁進していく所存です！」と『ゼッツ』での大暴れを宣言。

「息子にパパは仮面ライダーだと言えて鼻高々！引き続きお楽しみください！」と意気込みを語っている。

◆平川結月、2年ぶり特撮作品に凱旋！

そしてコードナンバー：シックスは、怪事課の刑事・南雲なすか（小貫莉奈）の高校時代の親友・宮本紅覇（みやもと・くれは）。彼女は第18〜19話、夢の中で莫と出会ったことをきっかけに、CODEのエージェントだった記憶を取り戻し、組織に復帰することを決断した。

葛藤を乗り越え、使命に目覚めた彼女は今後、CODEのためだけに動いていくのか？

演じるのは、『王様戦隊キングオージャー』（2023〜2024年）でリタ・カニスカ／パピヨンオージャーを演じて人気を博した、平川結月（ひらかわ・ゆづき）。

『キングオージャー』では高い襟と前髪で顔を隠すクールな国王を演じたが、本作はファン待望の“顔出し”出演。しかも約2年ぶりに特撮ヒーロー作品に戻ってくるとあって、SNSでは「おかえりー」という声援が飛び交っている。

平川は「今回はエージェントということで銃でのアクション等も挑戦しております。そして、擬装。非常にゾクゾクしました。『キングオージャー』で“王鎧武装”していたときとはまた違った感覚です」と胸を高鳴らせながら撮影に励んでいる。

一癖も二癖もある歴戦のCODEのエージェントたちは、今後CODEに疑問を抱く莫の敵となるのか、味方となるのか…。

反逆者・ノクスをどう追い詰めていくのか？ そもそも莫は自分を操っていたCODEに対してどんな決断を下すのか？

ただ“夢主”を救うために悩みながらも戦いに身を投じる莫／ゼッツ、ひたすらCODEの壊滅を狙うノクス＆ザ・レディ（美村里江）、組織を守るべく行動するCODEエージェントたち、そして人々の悪夢を入り口に現実世界をも侵食しようと企む敵・ナイトメア――4つ巴の乱戦がますます加速していく。

◆玉城裕規（コードナンバー：スリー・役）コメント（全文）

コードナンバー：スリー役の玉城裕規です。

歴史ある仮面ライダーシリーズの作品に参加させていただけていることが夢のように幸せです。

そして、まさか擬装できるとは…まさに夢か現かわかりません。

素晴らしいスタッフさま、キャストさまの愛のある現場の中で、少しでも作品にとってプラスになれるよう精一杯努めます。

何卒よろしくお願い致します。

P.S.

『仮面ライダーBLACK RX』が大好きな子でした。

◆小柳心（コードナンバー：ファイブ・役）コメント（全文）

『ドンブラザーズ』に続き、出演させていただきます！

「親切」と叫びベビーカーを階段から突き落としていたあの日を胸に、作品の一助になれるよう全身全霊で尽力いたします。

私ごとではありますが、ソノロクからファイブ、6から5へと“出世した”と考えております。もしかするといつか1に…なんて“夢”を見ながら邁進していく所存です！

息子にパパは仮面ライダーだと言えて鼻高々！ 引き続きお楽しみください！

◆平川結月（コードナンバー：シックス・役）コメント（全文）

宮本紅覇改め、コードナンバー：シックスとして出演させていただきます。

このお話をいただいたときから上堀内佳寿也監督をはじめ、スタッフのみなさまとまたご一緒できることを本当に楽しみにしていました！

今回はエージェントということで銃でのアクション等も挑戦しております。

そして、擬装。非常にゾクゾクしました。

『キングオージャー』で“王鎧武装”していたときとはまた違った感覚です。

『仮面ライダーゼッツ』に新たな風を吹かせられるよう精一杯務めますので、引き続きよろしくお願いいたします！！