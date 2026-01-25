WHO¡¢ÊÆ¡ÖÃ¦Âà¡×°ä´¸¡¡¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÈÈ¿ÏÀ
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤Ï24Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬22Æü¤ËWHO¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¼êÂ³¤´°Î»¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÎ¾Êý¤ò¤è¤ê´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¡×¤È°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ã¦ÂàÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¤Î¼ºÇÔ¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡Ö»ö¼Â¤ÏµÕ¤À¡×¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡WHO¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬Ãæ¹ñ´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£ÃæÎ©À¤òÊÝ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¿×Â®¤Ë¹ÔÆ°¤·¾ðÊó¤òÂ®¤ä¤«¤ËÀ¤³¦¤È¶¦Í¤·¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÉÔËþ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£