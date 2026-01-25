¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¡È¥É¥Ö¥ì¡¼¥Æ¡É¤Î³èÌö¤Ç»ÃÄê¼ó°ÌÉâ¾å¡õ¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢¾¡¡¡¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÏÏ¢ÇÔ
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè21Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¥¤¤Î2°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢20Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¤Ï¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÂç¾¡¤·¤¿¡£¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¡Ö1¡×¡£¼ó°ÌÃ¥´Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡3°Ì¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¡¢¾Ã²½»î¹ç¿ô¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤è¤ê¤â1¤Ä¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö7¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àá¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¡¢CL¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡ËÀï¤È¸ø¼°ÀïÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°È¾¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÏÁÈ¿¥Åª¤Ê¼éÈ÷¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ÆÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò±¿¤Ö¡£¤À¤¬22Ê¬¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¥¤¥¹¤¬Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤Æ¸òÂå¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¥é¥Õ¥¡¡¦¥Þ¥ê¥ó¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¶¦¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î47Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ñ¥¹²ó¤·¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¿¯Æþ¡£Áê¼êÁª¼ê¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¸å¤Ï½ù¡¹¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ê½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¤éPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¥Ñ¥Í¥ó¥«¤ÇÄÀ¤á¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢¾¡¤Ç»ÃÄê¤Ê¤¬¤é¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£°ìÊý¤Î¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¶¦¤Ë28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëCL¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¤ËÎ×¤à¡£¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡¡0¡Ý2¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡47Ê¬¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
0¡Ý2¡¡90¡Ü4Ê¬¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
¡¡¥¢¥¦¥§¥¤¤Î2°Ì¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢20Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¤Ï¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÂç¾¡¤·¤¿¡£¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë¡Ö1¡×¡£¼ó°ÌÃ¥´Ô¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤ÏÁÈ¿¥Åª¤Ê¼éÈ÷¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ÆÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò±¿¤Ö¡£¤À¤¬22Ê¬¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¥¤¥¹¤¬Â¼ó¤òÉé½ý¤·¤Æ¸òÂå¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¥é¥Õ¥¡¡¦¥Þ¥ê¥ó¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Á°È¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¶¦¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î47Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ñ¥¹²ó¤·¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¿¯Æþ¡£Áê¼êÁª¼ê¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¸å¤Ï½ù¡¹¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï²¿ÅÙ¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ê½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¤éPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬¥Ñ¥Í¥ó¥«¤ÇÄÀ¤á¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥ê¡¼¥°Àï5Ï¢¾¡¤Ç»ÃÄê¤Ê¤¬¤é¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£°ìÊý¤Î¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¶¦¤Ë28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëCL¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¤ËÎ×¤à¡£¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡¡0¡Ý2¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡47Ê¬¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
0¡Ý2¡¡90¡Ü4Ê¬¡¡¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡õº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï20ÆÀÅÀÌÜ¡ª
¥»¥é¥ß¥«¤¬ÀÅ¤Þ¤ë🤫— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) 2026Ç¯1·î24Æü
¤³¤Ü¤ìµå¤ò #¥¨¥ó¥Ð¥Ú ¤¬¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯
¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹🥅
¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ïº£µ¨20ÅÀÌÜ💥
🏆 ¥é¥ê¡¼¥¬Âè21Àá
⚔️ ¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë v ¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
🔗 https://t.co/tyLjsnmsqK pic.twitter.com/rYgf6LFrEA