HIKAKINと買い物でロレックス購入

意外な交友関係と、その規格外の買い物の内容にファンが騒然となっている。ブルージェイズへの移籍が決まった岡本和真内野手が23日、人気YouTuberのHIKAKINさんのインスタグラムに登場。2000万円を超える高級時計を購入した様子が公開され、「どんだけ稼いでるの笑笑」と大きな注目を集めている。

HIKAKINさんは自身の投稿で、岡本と一緒に時計店を訪れたことを報告。「おかもっちゃんと時計見に行って、僕にピッタリのを彼が選んでくれたので購入」と明かし、金色の時計を着用したHIKAKINさんと岡本の2ショットを披露した。以前から食事を共にするなど親交があったが、今回も仲睦まじい姿を見せている。

購入されたのはロレックスの「コスモグラフ デイトナ」と見られ、公式ホームページでの価格は2214万7400円。HIKAKINさんは「今度は一緒にお揃いで時計買うことを約束しました」と綴り、今オフに4年総額6000万ドル（約93億円）で契約した岡本へ「頑張れブルージェイズ岡本和真」と熱いエールも送っていた。

この豪華すぎる投稿にSNS上のファンは敏感に反応。「岡本とHIKAKINの年収気になる……」「どんだけ稼いでるの笑笑」「またお高い時計を……」「2000万超えマジ！？」「豪華すぎる笑」といった驚きの声が相次いで寄せられた。日米を代表するスター同士の交流と、その圧倒的な経済力に羨望の眼差しが向けられている。（Full-Count編集部）