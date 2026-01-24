この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ワンマンライブまで辿り着けるのは5%」元メジャーバンドマンが語る、売れないバンドマンの残酷な現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「juJoe」のメンバーで、株式会社ヒライ企画代表取締役の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【売れないバンドマンの末路】売れないバンドマンは〇〇のバイトをしている!?」と題した動画を公開。多くの人が抱くイメージとは異なる、売れないバンドマンのリアルなキャリアパスとその現実について語った。



動画で平井氏は、バンド活動には段階的なレベルがあると説明。ライブハウスへの出演から始まり、自主企画イベントの開催、CDのレコーディングとステップアップしていくという。しかし、その先のワンマンライブまで辿り着けるバンドは「5%」ほどしかいないと明かした。さらに、たとえワンマンライブが開催できるレベルに達したとしても、それだけで生計を立てるのは困難で、「全然生活は無理です」と断言した。



バンドを辞めた後の進路については、多くの人が一般企業に就職し、「案外普通に生きてる」のが実情だという。特に30代や40代で活動を終えた元バンドマンは、音楽業界に残り、フリーランスのギターテックや専門学校の講師といった職に就くケースが多いと指摘。その収入は「年収400～600万」になることもあり、世間のイメージよりも安定した生活を送っている場合があるとした。一方で、平井氏が知る中で最も意外な末路として、宗教団体の「教祖になった人」がいるという衝撃的なエピソードも披露した。



バンドマンを続けるべきか辞めるべきかという問いに対し、平井氏は「辞めたくなったら辞めるのがベスト」としながらも、音楽業界で人脈や信用が築かれる20代後半でキャリアを断つのはもったいないかもしれないとの見解を示した。最後に「辞めても生きていけるんで、なりましょうバンドマンに」と締めくくり、挑戦すること自体に価値があるというメッセージを送った。