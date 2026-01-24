秋元真夏、昨年末のハワイで“すごいオーラがある俳優”見かけビックリ
タレントの秋元真夏（32歳）が、1月24日に放送されたバラエティ番組「朝だ！生です旅サラダ」（テレビ朝日系）に出演。昨年末、ハワイで“すごいオーラがある方”を見かけたと語った。
今回、スタジオに登場した秋元は、番組MCの俳優・藤木直人について「実は昨年、昨年末にハワイで藤木さんお見かけして」と切り出し、藤木は「見かけた！？ どういうことですか？？」とビックリ。秋元の目の前を藤木が通って行ったという。
秋元は「ホノルルマラソンに、私も出させていただいて。（マラソンが）始まる前に、ちょっと移動してるところなんですかね？ みんなでしゃべってたんですけど、すごいオーラがある方が前を通って行かれて…。みんなで『えっ！？』って」と驚いたと話し、レギュラーメンバーから「オーラがあるんですね」「うちの藤木さんですね、それ」とイジられると、藤木は「カメラに密着していただいてたんで（笑）」と笑った。
ちなみに、秋元が走ったのは「私は10キロで。10キロ、ほんと楽しくゆったりとしながら」とのこと。藤木は「一緒にフル走りましょうよ。僕は苦しみながらフルマラソン完走しました」と語った。
