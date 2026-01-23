¡Ö¡ÈÀ¸¤±¤ëÇÑÔÒ¡ÉPOP¥Ó¥ë¤ÎÅ¾Íî¤Ï¿åÆ»´ÉÇËÎö¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×Ä®ÅÄ±ØÁ°¡¢È¾À¤µª¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¾¦¶È¥Ó¥ë¤Îº£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²â¤ÎÃµË¬µ¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¸½ÌòÇÑÔÒ¡ÛºÆ³«È¯¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¡©Í£°ìÌµÆó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ä¥¾¥ó¥Ó¥Ó¥ë¤ËÇ÷¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î±ØÁ°°ìÅùÃÏ¤ËÐÊ¤à¾¦¶È¥Ó¥ë¡ÖPOP¥Ó¥ë¡×¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥Ó¥ë¡×¡ÖÀ¸¤±¤ëÇÑÔÒ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤È¹ÓÇÑ¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢Ä®ÅÄ±Ø¤¬¾®ÅÄµÞÀþ¤ÈJR²£ÉÍÀþ¤¬¸òº¹¤·¡¢1ÆüÌó45Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¿ËàÃÏ°èÍ¿ô¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£POP¥Ó¥ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÄ®ÅÄ±ØÁ°¤«¤éÅÌÊâ¤ï¤º¤«1Ê¬¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤ÎÎ©ÃÏ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤Î·úÊª¤Ï1968Ç¯¡¢É´²ßÅ¹¡ÖÎÐ²° ¸¶Ä®ÅÄÅ¹¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤9³¬·ú¤Æ¤ÎÂç·¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä®¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢1980Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢±Ø¼þÊÕ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¿·¤¿¤ÊÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬¼¡¡¹¤È³«¶È¡£¾¦¶È¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡ÖÎÐ²°¡×¤Ï1983Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Æþ¤ë»¨µï¥Ó¥ë¡ÖPOP¥Ó¥ë¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Å¾Íî¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö¥Ó¥ë¾åÁØÉô¤Î¿åÆ»´ÉÇËÎö»ö¸Î¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÃÛ47Ç¯¤¬·Ð²á¤·Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ó¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¿ÓÂç¤ÊÏ³¿åÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬±Ä¶ÈÄä»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Å±Âà»þ¤Ë·Ç¼¨¤·¤¿Ä¥¤ê»æ¤Ë¡Ö¥Ó¥ë¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤ä°ÂÁ´À¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢»ö¸Î¤¬¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÎ¥¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤È²òÀâ¤µ¤ì¤¿¡£
»ö¸Î¤«¤é¿ôÇ¯¤Ç10Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬Å±Âà¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¾åÁØ³¬¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥»¥ó¥¿ー¤âÊÄº¿¡£¸½ºß¡¢±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÏ²¼¤È1³¬¤Î¤ï¤º¤«¿ôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ç¡¢2³¬°Ê¾å¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÊÄº¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ää»ß¤·¤¿¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¤ä¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡¢Íî½ñ¤¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿ー¡¢¹ÓÇÑ¤·¤¿¥Õ¥í¥¢¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ¸¤±¤ëÇÑÔÒ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢Ä®ÅÄ±Ø¼þÊÕ¤Ç¤ÏÌó50Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢POP¥Ó¥ë¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê°·¤¤¤Ï¤Þ¤À¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄ®¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢Ï·µà²½¤È°ì¤Ä¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¸½¼Â¤Ï¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¤Î¸÷¤È±Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
