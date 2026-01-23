²ìÍè¸¿Í¡¢ÜÆÁÒÆà¡¹¤È¡ÖÉ×ÉØ¿ÆÌ©¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¢¡È¾®´é¡É ¤Ë½¸¤Þ¤ë¾×·â¡Ä¥¤¥¯¥á¥ó¤Ö¤ê¤ÇºÝÎ©¤Ä¡Ö2»ù¤ÎÉã¡×¤Î¹¥Ä´
¡¡1·î21Æü¡¢ÜÆÁÒÆà¡¹¤¬Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×¤Î²ìÍè¸¿Í¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£·ëº§¸å¡¢²ìÍè¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤Ë¹¥Ä´¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÜÆÁÒ¤Ï¡¢ÁÏºîÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖNOBU¡×¤ò±Ä¤à¥·¥§¥Õ¡¦¾¾µ×¿®¹¬»á¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¡£²ìÍè¤ÈÜÆÁÒ¤ÏÎÁÍý¤¬ÊÂ¤ó¤À¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ìÍè¤ÈÜÆÁÒ¤Ï2016Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¡£·ëº§¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤É×ÉØ¿ÆÌ©¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÅ¨¤À¤·¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Í¡Õ
¡Ô²ìÍè¸¿Í¤¯¤ó¤ÈÜÆÁÒÆà¡¹¤Á¤ã¤ó¤´É×ÉØ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢
¡Ô²ìÍè¸¿Í¤µ¤ó¡¢ÜÆÁÒÆà¡¹¤Á¤ã¤ó¤è¤ê´é¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤«¡Ä¡©¡Õ
¡¡¤È¡¢¶Ã¤¯À¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö²ìÍè¤µ¤ó¤ÈÜÆÁÒ¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°Ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Î´é¤Î¾®¤µ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÜÆÁÒ¤µ¤ó¤Î²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤â¡¢²ìÍè¤µ¤ó¤Î¾®´é¤Ö¤ê¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¶Ã¤¯¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡·ëº§¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿²ìÍèÉ×ÉØ¡£²ìÍè¤Ï»Å»ö¤Ç¤âÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö2022Ç¯¡¢16Ç¯¤Û¤É½êÂ°¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È House of Ninjas¡Ù¤Ç¸¶°Æ¡¦¼ç±é¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë»á¤È¶¦Æ±¤Ç±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈÎ©¤·¤Æ¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ºÊ¤ÎÜÆÁÒ¤â¡¢2023Ç¯¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â¿Ë»¤Î¤Ê¤«¡¢»Ò°é¤Æ¤ÏÆü¡¹¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²ìÍè¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯6·î¤Î¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Ä«6»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢ÜÆÁÒ¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¿©»ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Á÷·Þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØËÍ¤ÈºÊ¤ÈÁ´°÷Ìîµå¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ìÏ«¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤µ¤é¤ËÌòÊÁ¤¬¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡2»ù¤ÎÉã¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÍê¤ì¤ëÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£