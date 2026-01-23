【長野県大雪情報】２４日朝から２５日にかけ 北部の山沿い・中野飯山地域・上田地域の菅平周辺・木曽地域を中心に大雪の見込み
２３日午後４時３３分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。
長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。
［気象概況］
日本付近は、２５日にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。２４日から２５日にかけて、関東甲信地方の上空約５５００メートルに、氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
このため、長野県では、２４日朝から２５日にかけて、北部の山沿いと中野飯山地域、上田地域の菅平周辺、木曽地域を中心に大雪となる所があるでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。
２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い １０センチ
中野飯山地域 １０センチ
大北地域山沿い ３０センチ
大北地域平地 １５センチ
上田地域の菅平周辺 ５センチ
乗鞍上高地地域 １５センチ
木曽地域 １５センチ
下伊那地域 ５センチ
その後、２４日１８時から２５日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い ５０センチ
長野地域平地 １５センチ
中野飯山地域 ７０センチ
大北地域山沿い ５０センチ
大北地域平地 １５センチ
上田地域の菅平周辺 ２０センチ
上田地域の菅平周辺を除く地域 ５センチ
松本地域の聖高原周辺 １５センチ
松本地域の聖高原周辺を除く地域 ５センチ
乗鞍上高地地域 １５センチ
木曽地域 １５センチ
下伊那地域 ５センチ
その後、２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
長野地域山沿い １５センチ
中野飯山地域 ２０センチ
大北地域山沿い １５センチ
５センチ以上を予想する地域を記載しています。
［防災事項］
北部の山沿いと中野飯山地域では２４日夜遅くから２５日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。北部や中部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。