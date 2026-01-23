２３日午後４時３３分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。



長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。



［気象概況］

日本付近は、２５日にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。２４日から２５日にかけて、関東甲信地方の上空約５５００メートルに、氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

このため、長野県では、２４日朝から２５日にかけて、北部の山沿いと中野飯山地域、上田地域の菅平周辺、木曽地域を中心に大雪となる所があるでしょう。上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。





［雪の予想］２３日１８時から２４日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い １０センチ中野飯山地域 １０センチ大北地域山沿い ３０センチ大北地域平地 １５センチ上田地域の菅平周辺 ５センチ乗鞍上高地地域 １５センチ木曽地域 １５センチ下伊那地域 ５センチその後、２４日１８時から２５日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い ５０センチ長野地域平地 １５センチ中野飯山地域 ７０センチ大北地域山沿い ５０センチ大北地域平地 １５センチ上田地域の菅平周辺 ２０センチ上田地域の菅平周辺を除く地域 ５センチ松本地域の聖高原周辺 １５センチ松本地域の聖高原周辺を除く地域 ５センチ乗鞍上高地地域 １５センチ木曽地域 １５センチ下伊那地域 ５センチその後、２５日１８時から２６日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、長野地域山沿い １５センチ中野飯山地域 ２０センチ大北地域山沿い １５センチ５センチ以上を予想する地域を記載しています。［防災事項］北部の山沿いと中野飯山地域では２４日夜遅くから２５日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。北部や中部の積雪の多い傾斜地では、なだれにも注意してください。