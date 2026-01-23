「学生バイトと変わらない」カフェ正社員3年で退職した24歳男性が悟った“社会人の仕事”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【カフェチェーン辞めた】「楽しいかなって...」新卒でカフェの正社員になった男性、3年で悟り退職【53人目】」と題した動画を公開。新卒でカフェチェーンに正社員として入社した23卒の男性が、退職に至った経緯を語った。アルバイトと変わらない仕事内容に疑問を感じていた中、退職の決定的な引き金となったのは、ある新人パートの女性からの一言だったという。
動画に登場した23卒の男性は、大学時代について「無気力だった」「勉強する気もなかった」と振り返る。高校からの指定校推薦でFランク大学に進学したものの、コロナ禍で楽しめず、アルバイトや遊びに時間を費やしていた。就職活動を始めたのも大学4年生の9月か10月と遅く、「就職活動も無気力だった」と語る。そんな中、コーヒーが好きだったことや、学生が多くて楽しそうだという理由でカフェチェーン店を志望し、唯一内定を得た同社に入社した。
入社後、男性は徐々に仕事への違和感を覚え始める。正社員でありながら、その仕事内容は「学生のアルバイトとやっていることが変わらない」と感じ、「社会人として働きたい」という気持ちが強くなっていった。
そんな思いを抱えながら勤務を続けていたある日、ついに退職の引き金となる事件が起こる。店舗では1時間に1回トイレ掃除の当番があったが、その日担当だったアルバイトの女子高生が掃除に行かなかったため、男性が代わりに清掃を行った。すると、入社して3日目の新人パートである年配の女性から、客もいるホールに響き渡る声で「トイレ掃除が甘い」と怒鳴られたという。男性はこの一言で「プツンときて、もう辞めてやると。転職活動を始めました」と、退職を決意した瞬間を明かした。
YouTubeの動画内容
