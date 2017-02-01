『Fランク大学』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
プレジデントオンライン
livedoor ECHOES
大学の新設に伴い、受験者数を大学定員が上回る「大学全入時代」が到来
みんかぶマガジン
以前の就職先は高卒の割合が高く、大学費用が「無意味に思えた」と吐露
キャリコネニュース
「Fラン」とされた大学の卒業生は、東証一部上場企業に入社したと語る
週刊女性PRIME
ネットでは「大学は訴えても良いんじゃないか？」とさらなる批判が出ていた
弁護士ドットコム
有名大学卒の部下も多いが、「能力と偏差値は全くの別物」と感じているそう
年収も倍ほどになったが、仕事に疲れて休日は自分の時間を満喫するように
現代ビジネス
日系企業や外資を数社経て、現在は外資系IT企業で就業しているそう
「大卒じゃないと転職の時に詰む」など「Fランでも大卒」を推す声が大半だ
ひろゆき氏は週刊誌への寄稿で「Fラン大学無償化は税金の無駄」と主張
ABEMA TIMES
「Fラン大」を卒業した男性は、高卒には「たくましい」印象があると主張
日刊SPA!
「学部ごとのマウンティングがすごい」「無駄に稼いでるアピール」など
「結局、文科省の天下り先を作るため」だとし「明らかにおかしい」と指摘
NEWSポストセブン
行き場のない高卒の若者をいったん預かる場所になっているとジャーナリスト
デイリー新潮