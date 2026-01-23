インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、メイドカフェ「MAID MADE」と共同で調査した「メイド役が似合うと思う女性芸能人ランキング」を紹介しています。

【1〜10位】朝ドラ女優も？ 意外なランキング結果を見る！

調査は、2025年12月2〜23日にかけて、全国の男女にインターネットで実施。ランキングは1000の有効回答をもとに作成しています。

3位は「あのちゃん」ことアーティストでタレント・あのさんでした。60票を獲得。回答者からは「独特の雰囲気の持ち主」（50代・男性）、「パッとメイド姿が浮かんだ」（30代・男性）、「見た目がメイドみたいだから」（10代・男性）といった声が寄せられたということです。

2位は俳優の深田恭子さんで、62票。回答では「かわいいし雰囲気がぴったりだと思った。話し方もメイドに合っている気がするから」（40代・女性）、「メイド服がよく似合う美形で、性格も控えめな感じだから」（50代・男性）、「優しい雰囲気で、女性としての品のある顔つきや、笑顔でクラシカルな感じだから」（10代・女性）といった意見が見られたとのことです。

1位は俳優の橋本環奈さんで、93票でした。投票した人からは「ビジュアルがよくて愛嬌（あいきょう）もいいので」（40代・男性）、「雰囲気が親しみやすいから」（30代・男性）、「メイドのロリータっぽい格好が似合いそうだから。ツンデレメイド喫茶が似合いそうだから」（40代・女性）とコメントが集まったということです。