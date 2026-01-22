Image: 株式会社STARTTS

人混みでは背中のリュックがぶつかるのを気兼ねし、いつもの荷物ですら肩にはずっしりと重さを感じる……。

そんな日々の繰り返しを、少し楽にしてくれそうなのが、「スマートデイパック」です。「サスペンションハーネス」という言葉が妙に印象的なこの通勤リュック。改めてその特長をおさらいしてみます。

肩の負担を抑えるサスペンション構造

これからは重いPCを持ち運ぶ日も、肩の疲れを意識せずに過ごせるかもしれません。

サスペンションハーネスとは、荷物の重さを肩だけでなく背中全体へ分散させる仕組みのこと。重い荷物を背負っても、1カ所に負荷が集中しにくい設計になっているのが「スマートデイパック」の特長です。

それでいて本体の重さは800g。このスペックからも軽さへのこだわりが伝わってきます。

スリムな形状の「スマートデイパック」なら、混雑した車内で周囲にぶつかる気まずさも抑えられそう。オプションのマグネットチェストベルトを使えば、歩行中や揺れる車内でも身体にしっかりフィットします。

ビジネスシーンに馴染む柔軟性

「スマートデイパック」はシーンに合わせてリュックと手持ちを使い分けられる2WAY仕様。取引先を訪問するときは手持ち、駅までの移動はリュックといった切り替えが可能です。

ファスナーを広げると奥行きが9cmから15cmに広がるのも賢い。出先で資料が増えたときも、これなら慌てずに済みそうですね。

また、便利なバッグインバッグが1つ付属しています。こちらにはペンや名刺入れ、スマートフォンがきれいに収まるサイズ感。忘れモノも減りそうで助かります。

雨の日も慌てない撥水設計

天気予報を見忘れた帰り道、突然の雨に降られることは誰にでもあるはず。「スマートデイパック」の表面は、リップストップ生地にPU撥水コーティングが施されており、水滴が染み込みにくい仕様です。

大切な書類やガジェットを濡らしたくないときに、この安心感は心強いですね。さらにオプションのレインカバーを準備しておけば、本降りの日でも中身を守りながら帰宅できます。

ブラックの本体にさりげないレッドステッチの落ち着いたデザインも使いやすい。朝の移動が軽やかになれば、仕事への集中力も少し高まるかもしれません。

バッグの持ち運びは毎日のことだからこそ、少しでも楽したい。そう考えている方こそ「スマートデイパック」を選んでみてはいかがでしょうか。今ならお得な数量限定の割引販売中ですので、気になる方は以下リンクより詳細をチェックしてみてください。

