シャオミ・ジャパンは、POCOのフラッグシップクラスのFシリーズから最新モデル「POCO F8 Pro」を発売した。価格は、メモリー12GB、ストレージ256GBのモデルが8万9980円。12GB、512GBのモデルが9万9980円。

発売を記念して、2月4日まで、1万5000円引きとなる早割価格キャンペーンを実施する。キャンペーン適用後の価格は、256GBモデルが7万4980円、512GBモデルが8万4980円となる。カラーはブラック、チタンシルバー、ブルーの3色。

「POCO F8 Pro」にはSnapdragon 8 Eliteを搭載。フレーム落ちの制御と低消費電力を両立するWildBoost Optimization機能や、3Dトリプルレイヤー IceLoop システムを採用し、高負荷な用途でも優れたエネルギー効率を実現する。

ディスプレイは6.59インチのHyperRGBディスプレイ。RGBサブピクセル構造により2K解像度相当の高精細表示を可能にしながら、前世代比で消費電力を22.3％削減した。最小輝度1nitに対応するほか、DC調光機能も備える。

POCO F8 Proのディスプレイ

従来モデルのディスプレイ

音響面はBoseと共同でチューニングしたSound By Boseに対応した。対称型のリニアステレオスピーカーを搭載し、拡張された音場表現と全帯域をカバーするオーディオ性能を実現。

Boseはハードウェアとソフトウェアの両面で監修

カメラはLight Fusion 800イメージセンサーを搭載したメインカメラと、60mmの望遠カメラを備える。13.2EVのダイナミックレンジに対応し、夜間や高コントラストな環境でも正確な記録が可能という。

バッテリー容量は6210mAhで、100Wのハイパーチャージと22.5Wのリバースチャージに対応する。1600回の充電後も最大容量を80％以上に維持できる性能を持つ。

ブラック

チタンシルバー

ブルー