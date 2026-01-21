ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬ÂçËãµ¿ÏÇ¤Ë»¯¤µ¤ì¤ë´Ö¤âSNSÅê¹Æ¤«¡Ä¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÎø¿Í¤¬ÂÚºß¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¡È¥ê¥Ã¥Á¤ÊÀøÉúÀè¡É
¡¡¤«¤Í¤Æ¤è¤êÌôÊªµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬FNN·ÏÎó¤Ê¤É¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÁÒ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¡ÈÎø¿Í¡É¤«¡¢¥É¥Ð¥¤¤ËÂÚºß¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëSNSÅê¹Æ
¡¡2025Ç¯Ëö¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ô»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡Õ¤È¡È¥¬¥µÆþ¤ì¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ô°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¡Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ¤À¤¬¡¢¤Þ¤Àµ¿¤¤¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï2025Ç¯10·î¡¢ÊÆÁÒ¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ùµ»ö¡£Æ±»þ¤Ë¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤µ¤ì¤¿¼«Âð¤ÇÈ¾Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Îø¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¹ñÀÒ¤Î¥¿¥ó¥´¥À¥ó¥µ¡¼¡ÖX¡×»á¤ÎÂ¸ºß¤âÌÀ¤ë¤ß¤Ë¡£
¡¡´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Þ¥È¥ê¡É¤ÏÊÆÁÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎX»á¤â°ãË¡ÌôÊª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡È¶¦Æ±½ê»ý¡É¤Îµ¿¤¤¤ÇÁá¡¹¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯8·î¤Î¥¬¥µÆþ¤ìÄ¾Á°¤ËÆ±»á¤Ï½Ð¹ñ¡£¤â¤È¤â¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢°Ê¸å¤ÏÊÆÁÒ¤Î¤â¤È¤Ë¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£¸å¡¢µ¯ÁÊ¤â´Þ¤á¤Æ½èÊ¬¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÊÆÁÒ¤À¤¬¡¢²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ÌôÊª¤ÏÈà½÷¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âX»á¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï»ÈÍÑÍÆµ¿¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÃÎ¤ë¤È¤µ¤ì¤ëX»á¤ÏºÆÍèÆü¤·¤ÆÁÜºº¤Ë±þ¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹ñ³°Ã¦½Ð¤·¤¿X»á¤Î¡ÈÀøÉúÀè¡É¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥»¥ì¥Ö¤â½¸¤¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢Í¿ô¤Î´Ñ¸÷¡¦¹ñºÝÅÔ»Ô¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡Ö¥É¥Ð¥¤¡×¤À¡£
¥É¥Ð¥¤¤Î¡È¾ÝÄ§¡É¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÇ¯»Ï°§»¢
¡¡1·î2Æü¤ÎÍ¼¹ï¡¢¤È¤¢¤ëSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âµé»þ·×¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¥«¥á¥é¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¡¢T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÃËÀ¡£ÇØ·Ê¤Ë¼Ì¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡Ö¥É¥Ð¥¤¥â¡¼¥ë¡×¤È¡¢Á´¹â828m¤ÎÀ¤³¦°ì¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¡Ö¥Ö¥ë¥¸¥å¡¦¥Ï¥ê¥Õ¥¡¡×¤À¡£
¡¡¥É¥Ð¥¤¤Î¾ÝÄ§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¤·¤¿¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¼ç¤¬X»á¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤À¤í¤¦¤«¡¢X»á¤ÎÌ¾Á°¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ô¢þ¢þ¤Á¤ã¤ó¡Õ¡Ô¢þ¢þ¥¸¡¼¡Õ¤È¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤²¤ÊÇ¯»Ï¤Î°§»¢¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óSNS¤¬X»á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¼Ì¿¿¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡Ö1·î2Æü¡×¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅê¹Æ¼ç¤Ë¥É¥Ð¥¤ÂÚºßÎò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤âËÜÅö¤ËX»á¤Ê¤é¤Ð¡¢ÊÆÁÒ¤¬ÌôÊªµ¿ÏÇ¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤«¤ì¤Æ¡¢²ÈÂðÁÜºº¤ä¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¤´Ö¤«¤é¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âÁÇÃÎ¤é¤Ì´é¤ÇÆü¾ï¤òSNSÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÈÎø¿Í¡É¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢X»á¤â¤Þ¤¿ÁáµÞ¤ËÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¬¡£