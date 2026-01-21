『不滅のあなたへ Season3』第15話 「ひとりだち」あらすじ＆先行カット公開！
NHK総合にて10月4日（土）より放送開始予定の『不滅のあなたへ Season3』、第15話のあらすじと先行カットが公開された。
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。
第15話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが公開された。
＜#15「ひとりだち」あらすじ＞
不滅の仲間たちは、自分のもとを去ってしまうのではないか。いつか来る別れを恐れるフシは、にわかに皆の役に立とうとふるまう。ご機嫌取りをする自分に嫌気がさすフシに、ボンは語り始めた。五百年前のレンリルで、ノッカー殲滅のためにフシが深い眠りについた後、仲間たちがたどった道を。そして、ある旅立ちの日が近づいていた。
＞＞＞第15話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
