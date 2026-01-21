「BLACK PINK」のライブで吉田優利らと大盛り上がり！ 病み上がりの林菜乃子も元気回復「とってもいい時間だったな〜」
林菜乃子が自身のインスタグラムを更新。吉田優利、葭葉ルミと一緒に東京ドームで韓国のガールズグループ「BLACK PINK」のライブを大いに楽しんだことを投稿した。
【写真】Chat GPT最強！ ウェアの色を変えてもらった林菜乃子「これで完璧」
最初に「ありがとう LIVEもご飯もとってもいい時間だったな〜」とこの日を振り返ると、「2人とも私の体調気遣ってくれてほんと優しい」「おかげさまで元気になりました」と感謝の言葉を綴っていた。投稿では1枚目から、ライトスティックを手に笑顔いっぱいの3ショットが続いた。そして4枚目、1人で写る写真には「病み上がりで着る物まで頭回らなくて 白い服着てきてしまった自分を後悔して Chat GPTで服を黒にしてもらいました これで完璧」と記されていた。BLACK PINKのライブでは、そのグループ名にちなんで黒とピンクの組み合わせで参加するファンが多いとのこと。その後も、会場で盛り上がる林の姿や、「最後の可愛いゆーりたん見てね」と記した吉田の後ろ姿も。このトップスはBLACK PINKとファッションカルチャープロデューサーの藤原ヒロシが主催するfragmentがコラボしたものだ。そして最後にBLACK PINKの大きな看板パネル。林が「#ジェニ様美しすぎ」と推すJENNIEは左から2人目だ。投稿を見たファンは「なーのちゃん かわっ 楽しそぅ」「よくチケット取れましたね」「そのライトスティック欲しい」などのコメントを寄せていた。
