Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¤ËÀè¶î¤±¤Æ¿·¥·¥ç¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª½éÅÐ¾ì¥ß¥é¥Ù¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤âÉ¬¸«
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼(R)¤Ç2026Ç¯1·î14Æü¡¢¿·µ¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¡¼¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡ª¡×(1Æü2¡Á4²ó¡¢1²óÌó25Ê¬)¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£2026Ç¯4·î15Æü(¿å)¤«¤é2027Ç¯3·î31Æü(¿å)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¡×¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥À¥ó¥¹¤È²»³Ú¤Îº×Åµ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥À¥ó¥¹¤È²»³Ú¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼½éÅÐ¾ì¤Î¥ß¥é¥Ù¥ë
¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡ª¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¸ø±éÃæ¡£Æ±½ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¸ø±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌó12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÃíÌÜ¤À¡£¥·¥ç¡¼¤ÎËÁÆ¬¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÈÂçÀª¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥À¥ó¥¹¤È²»³Ú¤Îº×Åµ¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤ê¡¢¼¡¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡£ÂÇ³Ú´ï¤Î·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢¥é¥Õ¥£¥¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Á¥Ã¥×¤È¥Ç¡¼¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¼¡¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥À¥ó¥¹¤â¡¢¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£4¿Í¤ÎÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÚÎï¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬¼çÌò¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ë¥ÈÉ÷¤Î³Ú¶Ê¡Ø²¦¹ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¡Ù¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢¶Ê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤â¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¡ª°ì½ï¤Ë¼êÇï»Ò¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¥Ò¥í¤¬¥À¥ó¥µ¡¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥¯¡¼¥ë¤ÊÆüËÜ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¥ç¡¼¸åÈ¾¤Ï¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥é¥Æ¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤È¥Û¥»¡¦¥¥ã¥ê¥ª¥«¡¢¥Ñ¥ó¥Á¡¼¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤Î¥ß¥é¥Ù¥ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï´ÑµÒ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤¹¤ë»²²Ã·¿¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¶´¤ß¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ËÆÍÆþ¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¹ç¤·¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬Éñ¤¦±é½Ð¤â¡£¤Ê¤ª¡¢¼èºàÆü¤Ï¶¯É÷¤Î¤¿¤á¥Ñ¥¤¥í(²Ö²Ð)¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î²»³Ú¤â´®Ç½¤Ç¤¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡ª¡×¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÀ¤³¦¤Î¥À¥ó¥¹¤È²»³Ú¤Îº×Åµ¤ò¡¢»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¼èºà¡¦Ê¸=¿åÌîÍü¹á
(C)Disney
¢¨2026Ç¯1·î19Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡ª¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¸ø±éÃæ¡£Æ±½ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¸ø±é¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌó12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤âÃíÌÜ¤À¡£¥·¥ç¡¼¤ÎËÁÆ¬¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÈÂçÀª¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¥À¥ó¥¹¤È²»³Ú¤Îº×Åµ¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤ê¡¢¼¡¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø¥µ¡¼¥¯¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡£ÂÇ³Ú´ï¤Î·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤¬¶Á¤ÅÏ¤ëÃæ¡¢¥é¥Õ¥£¥¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Á¥Ã¥×¤È¥Ç¡¼¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¼¡¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥À¥ó¥¹¤â¡¢¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£4¿Í¤ÎÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÚÎï¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬¼çÌò¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ë¥ÈÉ÷¤Î³Ú¶Ê¡Ø²¦¹ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¡Ù¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢¶Ê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤â¤°¤ó¤°¤ó¾å¾º¡ª°ì½ï¤Ë¼êÇï»Ò¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤í¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Î¥Ò¥í¤¬¥À¥ó¥µ¡¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥¯¡¼¥ë¤ÊÆüËÜ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥·¥ç¡¼¸åÈ¾¤Ï¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥é¥Æ¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¤È¥Û¥»¡¦¥¥ã¥ê¥ª¥«¡¢¥Ñ¥ó¥Á¡¼¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤Î¥ß¥é¥Ù¥ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ï´ÑµÒ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤¹¤ë»²²Ã·¿¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¶´¤ß¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ËÆÍÆþ¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¹ç¤·¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬Éñ¤¦±é½Ð¤â¡£¤Ê¤ª¡¢¼èºàÆü¤Ï¶¯É÷¤Î¤¿¤á¥Ñ¥¤¥í(²Ö²Ð)¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤äÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î²»³Ú¤â´®Ç½¤Ç¤¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¡ª¡×¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÀ¤³¦¤Î¥À¥ó¥¹¤È²»³Ú¤Îº×Åµ¤ò¡¢»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¼èºà¡¦Ê¸=¿åÌîÍü¹á
(C)Disney
¢¨2026Ç¯1·î19Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£