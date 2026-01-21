日本を代表するファッションセレクトショップ「ビームス」が、創業50周年を迎えます。今でこそ全国に支店があるビームスですが、原宿店だけだった70〜80年代は、日本にアメカジを浸透させた立役者でもありました。

その50周年を記念して、キングセイコーとのコラボによるアニバーサリーウォッチがリリースされます。キングセイコーは亀戸にあった第二精工舎が1960年代に立ち上げたブランドで、その精度の高さで諏訪精工舎のグランドセイコーと競い合った名門です。

ブラック×ゴールドのダイヤルが渋い

今回リリースされるモデルは、2代目キングセイコーをモチーフとしたKSKがベース。「BEAMING」をデザインテーマにしており、ブラック文字盤に放射状に光が放たれる様子をゴールドで表現。ピラミッド型のインデックスもスタッズぽくてかっこいいです。

Image: SEIKO

搭載ムーブメントは、セイコーの現行自動巻きで最薄の6L35を採用。厚みは10.7mmに抑えられており、サイドから見てもスマートさが強調されています。

Image: SEIKO

価格は44万円と少々お高めですが、仕上げの美しさとデザイン性の高さはハイレベルです。BEAMSロゴ入りの専用個装箱が付属。国内300本限定で、セイコーとビームスのオンラインショップで予約受付中です。

Source: SEIKO, BEAMS