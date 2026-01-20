憧れのポルシェが「300万円以下」で視野に？

トヨタ「GR86」は、新車価格293万6000円（消費税込）から購入できる、手の届きやすい本格スポーツカーです。

しかし中古車市場まで範囲を広げると、同等、あるいはそれ以下の予算で、かつては高嶺の花だった高級外車に手が届くケースも出てきます。

【画像】超カッコいい！ これが300万円以下の高級外車「ポルシェ」です！（33枚）

世界を代表するスポーツカーメーカーであるポルシェ。その名を聞くだけで「高価」「別世界のクルマ」と感じる人も多いかもしれませんが、中古車市場では状況が大きく変わりつつあります。

今回注目されているのが、ミッドシップレイアウトを採用した2人乗りスポーツカー「ケイマン」です。300万円以下で現実的に狙えるのは初代モデル（987型）で、なかにはマニュアルトランスミッションを備えた個体も見つかります。

同世代のオープンモデル「ボクスター」も選択肢となりますが、年式を考慮するとソフトトップの劣化リスクが少ないクーペのケイマンを評価する声も少なくありません。

ボディサイズは全長4340mm×全幅1800mm×全高1305mmと、輸入スポーツカーとしては比較的コンパクト。日本の道路環境や立体駐車場でも扱いやすく、日常使いも現実的なサイズ感に収まっています。

最大の魅力は、搭載されるエンジンにあります。ケイマン（987型）に搭載されるのは、いまや希少となった自然吸気の水平対向6気筒エンジン。ベースグレードでも2.7リッターで最高出力245馬力を発揮し、ミッドシップならではのバランスの良いハンドリングと、背後から響くポルシェらしいエンジンサウンドを楽しむことができます。

さらに条件が合えば、上位グレードの「ケイマンS」が300万円以下で見つかるケースもあります。こちらは排気量3.4リッター、最高出力295馬力を誇り、MT車では0-100km／h加速5.4秒という、現代のスポーツカーと比べても遜色ない性能を備えています。

絶対的な速さや最新の運転支援装備こそ新型モデルには及ばないものの、ステアリングフィールやエンジンのレスポンス、音といった“走りの質”は、まさにポルシェならでは。300万円以下という価格帯で体験できる内容としては、極めて濃密なスポーツカーといえるでしょう。

一方で、注意点もあります。輸入スポーツカーである以上、維持費や消耗品のコストは国産車より高くなる傾向があります。そのため購入時には整備記録の有無やクラッチ、足まわりの状態をしっかり確認し、保証のある販売店を選ぶことが重要です。短期保有やセカンドカーとして楽しむ、という割り切りも有効な選択肢といえます。

こうした背景を踏まえたうえで、SNSでは「一度は乗ってみたい」「そんなに安いんだ」「ケイマン乗ってみたい」「短期で乗るならアリかも」「カッコいい」といった声が寄せられています。

国産スポーツカーを選ぶか、それとも中古の輸入スポーツカーに挑戦するか。300万円以下で手に入るケイマンは、クルマ好きにとって悩ましくも魅力的な選択肢として、多くの注目を集めているようです。