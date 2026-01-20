この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が警鐘！『少額だから大丈夫』は通用しません！AI活用が進む税務調査の実態とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「脱・税理士」として活動する菅原氏が、自身のYouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」で『少額だから大丈夫』は通用しません！AI活用が進む税務調査の実態とは？と題した動画を公開した。動画では、近年の税務調査を取り巻く環境が大きく変化している現状が、具体的なデータとともに語られている。



冒頭で取り上げられたのは、所得税の追徴税額が過去最多水準に達しているという事実である。その背景として菅原氏が指摘するのが、国税庁によるAI活用の進展だ。従来の税務調査は人の目と経験に依存する部分が大きかったが、現在は過去の膨大な申告データや調査結果をAIが分析し、調査対象を高い精度で絞り込めるようになっているという。



菅原氏は「脱税する人には傾向がある」と述べ、AIがその傾向を把握することで、調査の“当たり率”が格段に向上している点を強調する。調査しても何も出てこないケースが減り、結果として追徴税額が増えているという構造だ。富裕層の申告漏れや無申告者への追及が強まっていることも、数字を交えて紹介されている。



動画内では、個人の取引データが調査の端緒となった事例にも触れられる。トレーディングカード販売による収入を申告していなかったケースでは、顧客とのメールのやり取りが証拠となり、多額の追徴課税につながったという。電子データが日常的に残る時代において、取引の痕跡が消えにくくなっている現実が浮き彫りになる。



さらに菅原氏は、AIによる分析が今後どこまで進化するのかについても言及する。ユーモアを交えつつも、「もうバレる前提で考える時代になっている」というメッセージは一貫している。少額だから見逃される、昔からやっているから大丈夫といった感覚が通用しなくなりつつある点は、動画全体を通じた重要な示唆だ。



税務調査の実態は数字や事例だけでなく、現場感覚を交えた語りによって立体的に示されている。細かな論点や具体的な判断の背景は、動画の中でこそ伝わる部分も多い。今回の動画は、税務調査の変化を俯瞰的に理解したい個人事業主や会社経営者にとって、AI時代の税務の現実を知る材料となる内容に違いない。