Photo: Bon-Masu

ROOMIE 2025年11月28日掲載の記事より転載

2025年の春、庭仕事用にモンベルのサムエ（作務衣）を購入しました。

モンベルの技術が詰まった通気性抜群のサムエは、ルームウェアとしてもとっても快適！

すっかり気に入ったので、冬用のサムエも購入しちゃいました。

モンベルには冬用作務衣もあるんです

モンベル O.D.ライニング サムエ

日本古来の「作務衣」に、モンベル独自のアイデアと技術を投入して作り上げた機能的な「O.D.ライニング サムエ」。

表地は耐摩耗性と速乾性に優れ、ストレッチ性を備えたバリスパンを使用しています。

バリスパンは、一般的なナイロンに比べて引き裂き強度が2倍。

摩耗強度で2〜2.5倍の強さを持つ高強度ナイロン短繊維を紡績したもので、コットンに近い風合いを持ちながら非常に耐久性が高く、速乾性・防汚性にも優れています。

裏地はブラッシュドポリエステルを使用した、とっても柔らかく暖かな仕様。

重量は562g、カラーはネイビーの1色、サイズは男女兼用でS、M、Lの3種類です。

サイズ選びが大切です

寒い季節用に重ね着を意識しているためと思いますが、夏用に比べてゆったり目に作られています。

普段、モンベルのジャケットではLかXLかで迷うことが多いのですが、今回はMを選びました。

サムエは着物の用に前が合わせになるため、身体の大きさに対して許容範囲が広いので、LでもMでもOKですが、袖の長さが作業の邪魔にならないようにMサイズを選びました。

重ね着と用途を考慮してサイズを選びましょう。

細かい機能性が嬉しいね

サムエは作業用なので、ポケットは必要ないのかもしれませんが、たとえば展示会の会場作りをしたり。

展示する盆栽や鉢植えの微調整など、出先で作業することも多いモノです。

ジッパー付きの内ポケットがあることで、スマホや財布などの貴重品を入れて置けるのがとっても助かる！

アウトドア用アウターに慣れているので、両サイドのポケットはハンドウォーマー的に使えてありがたいです。

袖口が邪魔になる時は、袖口内側のゴムを引き出して半分捻って手首にかけると、袖口も邪魔になりませんよ。

冬の作業には最高です

中綿が封入されているのではなく、起毛ポリエステルの裏地。

この裏地が十分に暖かさを保ってくれて、動きやすさと暖かさのバランスがとっても良い感じ！

活動量により暑ければ前を開ければ良いし、寒ければ中に着るものを調整すれば良い。

もちろんですが、暖かすぎないので部屋着にも最適です。

作業用として、冬の庭仕事には欠かせない1着になりました。

汚れやすい作業でも安心してガンガン使えるモンベルの「O.D.ライニング サムエ」。

冬の作業着を必要としている人、和装が気になる人、快適な部屋着を探している人にオススメです。

きっと気にいると思いますよ。

