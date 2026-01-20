野菜中心のメニューが充実しているお店は要チェック


大人のダイエットは体重よりも見た目！−20kgを叶えた5児の母がダイエット前にやったこと

5人の子育てをしながらマイナス20kgを叶えた「ダイエット母さん」こと、にーよんさん。

家事や子育てに忙しい日々を送るなか、自分の脂肪によって銀行のATMで「画面にものを置かないでください」という表示が出たことに衝撃を受けダイエットを決意。

お金をかけず、時間もかけず、「食べるものを変えること＋ながら運動」を続けることで、体型に変化があらわれ、20kgの脂肪をちぎり捨てることに！

にーよんさんのダイエットのポイントをチェックしてみましょう！

※本記事はにーよん著の書籍『ダイエット母さん、20kgの脂肪をちぎり捨ててみた。 マネするだけ5日間痩せプログラム』から一部抜粋・編集しました。

■にーよん流　食の楽しみもダイエットも両立させる

外食との付き合い方

にーよん流ダイエットでは、お休みの日は外食もOK。

ただし、わが家は子どもが５人もいるので、ダイエット向きのお店を選ぶ余裕はありません。

行くのはチェーン店がほとんど。

そのなかでもダイエットに響かないメニューを選んで楽しんでいます。

何はさておき野菜メインで考える


Check 1　野菜がたっぷり食べられる店をチェック

＜何はさておき野菜メインで考える＞

野菜中心のメニューが充実しているお店は要チェック。サイドメニューが豊富なお店もいいですね。メインメニューよりも、「この店の野菜＆副菜は何があるの？」という視点で見ることが多いです。

Check 2　子どもの食べ残しは想定内

＜食べ残しは食べる前提で計算！＞

うちは未就学児が3人いるので、外食をすると必ず「食べ残し」が発生します。そのまま残して帰るのはお店に申し訳ないので、仕方なく母の私が食べるわけですが、これが意外と落とし穴。彼らが食べ残しそうな量を逆算しつつ自分のオーダーを決めています。

焼肉は、お肉よりむしろ野菜を食べに行く感覚


Check 3　悩んだら、とりあえずサブウェイ

＜野菜たっぷりでイチオシ！＞

子連れで出かけたときは、とりあえずサブウェイが近くにあるかをチェック。野菜たっぷりのサンドイッチを食べられるので、外出先のフードコートに入っていたら、もうガッツポーズです。

Check 4　焼肉店はサラダバー感覚

＜意外と野菜メニューが豊富です＞

焼肉は、お肉よりむしろ野菜を食べに行く感覚で出かけます。家族は肉メイン、私は野菜メイン。サラダバーに来たと思ってオーダーすれば、太る心配もありません。

著＝にーよん／『ダイエット母さん、20kgの脂肪をちぎり捨ててみた。 マネするだけ5日間痩せプログラム』