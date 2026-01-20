ダイエット向きのお店を選べない子連れ外食！−20kgを叶えた5児の母のセレクトは？
5人の子育てをしながらマイナス20kgを叶えた「ダイエット母さん」こと、にーよんさん。
家事や子育てに忙しい日々を送るなか、自分の脂肪によって銀行のATMで「画面にものを置かないでください」という表示が出たことに衝撃を受けダイエットを決意。
お金をかけず、時間もかけず、「食べるものを変えること＋ながら運動」を続けることで、体型に変化があらわれ、20kgの脂肪をちぎり捨てることに！
※本記事はにーよん著の書籍『ダイエット母さん、20kgの脂肪をちぎり捨ててみた。 マネするだけ5日間痩せプログラム』から一部抜粋・編集しました。
■にーよん流 食の楽しみもダイエットも両立させる
外食との付き合い方
にーよん流ダイエットでは、お休みの日は外食もOK。
ただし、わが家は子どもが５人もいるので、ダイエット向きのお店を選ぶ余裕はありません。
行くのはチェーン店がほとんど。
そのなかでもダイエットに響かないメニューを選んで楽しんでいます。
Check 1 野菜がたっぷり食べられる店をチェック
＜何はさておき野菜メインで考える＞
野菜中心のメニューが充実しているお店は要チェック。サイドメニューが豊富なお店もいいですね。メインメニューよりも、「この店の野菜＆副菜は何があるの？」という視点で見ることが多いです。
Check 2 子どもの食べ残しは想定内
＜食べ残しは食べる前提で計算！＞
うちは未就学児が3人いるので、外食をすると必ず「食べ残し」が発生します。そのまま残して帰るのはお店に申し訳ないので、仕方なく母の私が食べるわけですが、これが意外と落とし穴。彼らが食べ残しそうな量を逆算しつつ自分のオーダーを決めています。
Check 3 悩んだら、とりあえずサブウェイ
＜野菜たっぷりでイチオシ！＞
子連れで出かけたときは、とりあえずサブウェイが近くにあるかをチェック。野菜たっぷりのサンドイッチを食べられるので、外出先のフードコートに入っていたら、もうガッツポーズです。
Check 4 焼肉店はサラダバー感覚
＜意外と野菜メニューが豊富です＞
焼肉は、お肉よりむしろ野菜を食べに行く感覚で出かけます。家族は肉メイン、私は野菜メイン。サラダバーに来たと思ってオーダーすれば、太る心配もありません。
著＝にーよん／『ダイエット母さん、20kgの脂肪をちぎり捨ててみた。 マネするだけ5日間痩せプログラム』