3月20日にニューアルバム『ARIRANG』をリリース予定のグループBTS（防弾少年団）が、最初のカムバック公演をソウル光化門（クァンファムン）広場一帯で無料開催する方向で調整を進めている。

BTSの所属事務所Big Hitミュージックは19日、「国家遺産庁文化遺産委員会に対し、BTSが出演する『KヘリテージとK−POPの融合公演（仮称）』を開催するため、景福宮（キョンボックン）〔勤政門（クンジョンムン）、興礼門（フンレムン）〕、光化門および光化門月台（ウォルデ）区域（石垣を含む）、崇礼門（スンネムン、南大門）などの使用および撮影許可を申請した」と発表した。申請書に行事日程は「3月末」と明記されている。文化遺産委員会は20日、Big Hitが提出した申請案を審議する予定だ。

公演は全世界に生中継される見通しだ。Big Hitは遺産庁に提出した申請書の中で、「グローバルOTTプラットフォームを通じて世界190カ国、3億人の加入者にリアルタイムでライブ生中継が行われる予定」とし、「ワールドカップ（W杯）やオリンピック（五輪）に匹敵する規模のグローバルな生中継イベントになるだろう」と説明した。Big Hitは公演当日に数万人の人出が集まることに備え、ソウル市や警察などと安全管理策についても協議を進めている。