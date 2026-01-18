「うつ病の人」は「どんな色を好む」傾向がある？緩和する色も解説！【医師監修】

色は私たちの気分や心理状態に大きな影響を与えます。特定の色を取り入れることで気分が落ち着いたり、前向きな気持ちになったりすることもあります。

本記事ではうつ病の人が好む色について以下の点を中心にご紹介します。

うつ病の人が好む色

うつ病の症状を緩和してくれるおすすめの色

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

うつ病の人が好む色とおすすめの色

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

心理的に落ち込んでいる状態では、鮮やかな色が刺激的すぎて不快に感じられることがあり、無意識のうちに落ち着きを求めて灰色や黒といった控えめな色を選ぶことがあります。

また、感情の起伏を避けたいという心理が暗い色への選好につながることもあります。

一方で、うつ病の影響により色の鮮明さが感じにくくなることで、無意識に派手な色を選ぶ場合もあります。

これは、視覚的な感覚の変化が関係していると考えられます。色の好みの変化は心理状態を反映するため、急に色の選択が変わった場合は、心のサインとして注意することが大切です。

うつ病の症状を緩和してくれるおすすめの色を教えてください

青や水色は鎮静効果があり、心を落ち着かせ、ストレスを軽減します。

緑は安心感を与え、心身のバランスを整える効果が期待できます。

黄色は幸福感や希望を象徴し、前向きな気持ちを促します。オレンジは活力を与え、気力を高めるのに役立ちます。

ピンクは優しさや愛情を象徴し、穏やかな気持ちを引き出します。紫は不眠やストレスを和らげ、深いリラックス効果をもたらします。

これらの色をインテリアやファッションに取り入れることで、気分の安定や前向きな気持ちを助け、うつ症状の緩和に役立てることができます。

部屋の色を変えることで気分が改善されることはありますか？

部屋の色を変えることで気分が改善されることがあります。色は心理や感情に影響を与えるため、適切な色を取り入れることでリラックスや気分の向上が期待できます。

例えば、青や緑は心を落ち着かせ、リラックス効果をもたらすといわれています。黄色やオレンジは明るく前向きな気持ちを引き出し、活力を与えてくれます。

部屋全体の壁紙やカーテンの色を変えるのはもちろん、小物やインテリアに好きな色を取り入れるだけでも効果を感じられます。特に、色の面積が大きい程影響も大きくなるため、

カーテンやラグなどに取り入れると気分転換に役立ちます。

自身に合った色を取り入れ、心地よい空間を作ることで、気分の改善につながるかもしれません。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

ここまでうつ病の人が好む色についてお伝えしてきました。要点をまとめると以下のとおりです。

うつ病は、脳内の神経伝達物質の減少が関与する気分障害の一種である。気分の落ち込みや意欲低下が続き、身体症状も伴う。適切な治療が必要で、放置すると悪化することもあり、症状が続く場合は医師の受診が重要

うつ病の人は、暗い色や灰色、派手な色を好む傾向があるとされる。落ち込んだ状態では鮮やかな色が刺激的に感じられ、無意識に落ち着く色を選ぶことがある。一方、色の鮮明さを感じにくくなり、派手な色を選ぶ場合もある

うつ病の症状を和らげる色には青・緑・黄色・オレンジ・ピンク・紫がある。青や緑はリラックス効果、黄色やオレンジは活力を与え、ピンクは穏やかさ、紫はストレス軽減に効果が期待できる。インテリアやファッションに取り入れることで気分の安定に役立つとされる

色は心の状態を映し出し、気分にも影響を与えます。うつ病の人が選ぶ色や、気持ちを和らげる色を知ることで、日常生活に役立てることができます。無理をせず、自身に合った色を取り入れ、心地よい環境を整えてみましょう。

