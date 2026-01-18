この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「だから自転車操業になるんだ！」借金返済が終わらない経営の真実を徹底解説します

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「『だから自転車操業になるんだ！』借金返済が終わらない経営の真実を徹底解説します」と題した動画を公開。「倒産させないプロ」として多数の企業を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの経営者が陥りがちな借金返済の罠と、そこから抜け出すための正しい知識について解説した。



市ノ澤氏は冒頭、「9割の人がこれをちゃんと分かっていない」と、借金の正しい返済方法がほとんどの経営者に知られていないという衝撃的な事実を指摘。多くの企業が資金繰りに苦しむ根本的な原因は、返済の原資をどこから捻出するかという「返済原資」の考え方を間違えていることにあると語る。



動画では、借金の返済原資として考えられる5つのパターンを提示。その中で市ノ澤氏が最も危険視するのが、「借金で借金を返す」パターンだ。これは自転車操業そのものであり、「多くの会社が実はこの1番の返済原資を使っている」という。氏は、これは資金繰りが回っていない証拠であり、根本的な解決にはならないと警鐘を鳴らす。



では、正しい返済方法とは何か。市ノ澤氏は、借金はその目的、すなわち「資金使途」によって返し方が全く異なると解説する。例えば、機械の購入などに充てる「設備資金」の返済原資は「利益から返していくのが正しい」と述べる。理想は、利益だけで返済を賄い、会計上の経費である減価償却費分は将来の再投資のために貯めておくことだという。



一方、日々の事業活動に必要な「運転資金」については、さらに2つに分類できるとした。工事や開発など特定のプロジェクトのための短期的な借入は、そのプロジェクトの「売上から返済していくのが正しい方法」である。しかし、事業を継続していく上で常に必要となる「経常運転資金」については、「返さないのが正しい借り方」だと市ノ澤氏は断言する。これは、事業規模が変わらない限り常に必要なお金であり、無理に返済しようとすると資金繰りを圧迫するだけだからだ。



市ノ澤氏は、借金の種類に応じて適切な返済原資を計画することが、自転車操業から脱却し「キャッシュリッチな経営者」になるために不可欠だと結論付けた。動画は、多くの経営者にとって自社の財務状況を見直すきっかけとなるだろう。