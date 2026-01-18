この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 山口県岩国市、周東町憩いの森、そしてなごみに満ちた里山の景観の中を走る。２０２６年１月１７日出走。」と題した動画を公開しました。今回は講演会を前に、山口県岩国市周東町で恒例の「旅ラン」を実施。その土地の空気に触れることの重要性を語りながら、早春の里山を駆け抜ける様子を紹介しています。



動画は、講演会場近くのグラウンドからスタートします。茂木氏は、講演の前にその土地の雰囲気を掴むために走ることが習慣であると説明。早速、木漏れ日が美しい林道へと走り出します。道中、「周東町憩いの森」と名付けられた公園に到着。現在では岩国市に合併された周東町の名前が残る看板や、森の中に立つトーテムポールなどを発見し、土地の記憶に触れることも「旅ランの醍醐味」だと語りました。



さらに走り進めると、茂木氏は自身のランニングアプリの地図には表示される道が、Googleマップには載っていないという事実に気づきます。未知の道を行くことに旅の面白さを見出しながら、のどかな里山の風景の中を快走。穏やかな気候の中、春の気配を感じさせる草木や美しい景観が、ランニングの様子を彩ります。



出張や旅行先で少し早起きをして周辺を走ることで、地図だけではわからない新たな発見があるかもしれません。茂木氏の「旅ラン」は、心身をリフレッシュさせ、日常を豊かにするヒントを与えてくれます。