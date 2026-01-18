「ロウリーズ・ザ・プライムリブ 大阪店」メインのプライムリブと全50種類のビュッフェ付きのランチタイム

1938年アメリカのビバリーヒルズに創業、プライムリブが自慢のアメリカンダイニング。現在世界で12店舗展開し、日本では赤坂・恵比寿・大阪の3店舗を営業。アメリカンスタイルの厚切りローストビーフとシンプルで豪快な魚料理、アメリカの懐かしくて心温まる家庭料理など、アメリカンスタイルのユニークな料理をいただけます。

ロウリーズ・ザ・プライムリブ 大阪店

「ロウリーズ・ザ・プライムリブ 大阪店」まるで映画の1シーンに飛びこんだような、非現実的で広々とした空間は、モダンなアメリカンアール・デコで統一。どちらのお席に座っても、誰もが映画の登場人物気分を味わえます。

メインのプライムリブと全50種類のお料理がビュッフェスタイルのランチタイム

ランチタイムは、冷たいお料理、サラダ、温かいお料理、スープ、デザート、全50種類のお料理がビュッフェスタイルでいただけます。

自分好みのお料理をビュッフェスタイルで盛り付け

種類豊富なお料理が並びます。フレッシュなサラダに、グラス入りの「ビーツのムース ハモンセラーノ」や、「鶏ハム」、「きのこのマリネ」など、これだけでお酒が何杯もいただけてしまうようなお料理がたくさん！自分スタイルにて、盛り付けていきます。

迫力満点のシルバーカード

メインディッシュの「プライムリブ」は、シルバーカートでテーブルまで運ばれてきます。プライムリブを切り分けることができるのは、「カーバー」と呼ばれる職人さんのみ。大きなメダルは職人さんの証です。

メインのプライムリブは、自身の好みにあわせて焼き加減とサイズアップが可能！お好きなサイズに変更ができます。私は、ロウリーカット(300g) 12,000円（平日料金）にサイズアップし、シェアしていただきました。

ラズベリー グアバスマッシュで乾杯♪

お料理のスタートは、「ラズベリー グアバスマッシュ」で乾杯。お酒やカクテル、ノンアルコールやモクテルの種類も豊富なので、お酒を飲まない方でもお料理のお供としてオーダーできます。華やかな見た目も素敵なドリンク。

単品でオーダー可能！創業からの名物「オリジナル・スピニング・ボウル・サラダ」。目の前で氷の上でボウルを回転させ、フレッシュなお野菜を冷やしながら、クラシックビンテージドレッシングを注ぎ仕上げるパフォーマンスが見られます。

サラダが美味しくなる素敵な演出は、お写真動画映えもバッチリです。

カービングしたての厚切りにカットされた「プライムリブ」。柔らかくしっとり、噛むとジューシーな肉汁と旨みが、ダブルに溢れ出し思わず笑みが溢れます。

ロウリーズ、オリジナルのスパイス

「ロウリーズ・シーズンド・ソルト」と「ロウリーズ・シーズンド・ペッパー」で、味わいの変化を楽しみながらいただきます。

サイドディッシュには、「クリームドスピナッチ」、「マッシュドポテト」、「クリームドコーン」の3種類。お肉と一緒にいただくと異なる味わいに変化。

温かいお料理も充実

温かいお料理もたくさん！甘く優しい味わいの「コーングラタン」に、魚介類たっぷりの「ブイヤベース」や、お肉の旨みたっぷりな「プライムリブ ビーフシチュー」など、誰もが大好物なお料理が並んでいます。

スイーツは別腹

お料理をいただいた後のおたのしみは、デザート。「チョコファウンテン」に、かわいらしい「ケーキ」やグラス入りの「プリン」など、スイーツビュッフェ顔負けの品数。スイーツ好きさんにはたまらないラインナップですね。

メインディッシュ「プライムリブ」は、お好みのグラムと焼き加減でアレンジでき、全50種類のお料理は、好きな物を好きなだけいただける、ビュッフェスタイルのランチコース。女子会やお誕生日など、お気軽にお楽しみいただけます。

ロウリーズ・ザ・プライムリブ 大阪

050-1807-6650

ランチ：11:30 - 15:00 (L.O 14:00)

ディナー：17:00～22:00（LO 21:00）

ランチカット

5,500円

プライムリブ65g

サラダバー＆デザートバー

コーヒーまたは紅茶

ロウリーカット

プライムリブ 300g

1,2000円

オリジナル・スピニング・ボウル・サラダ

1,600円

ラズベリー グアバスマッシュ

1,300円