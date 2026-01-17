アヤックスvsゴー・アヘッド スタメン発表
[1.17 オランダ・エールディビジ第19節](アムステルダム・アレナ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 4 板倉滉
DF 30 アーロン・バウマン
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 48 ショーン・ステュア
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
控え
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ・シュタロ
DF 41 ジェラ・アルダース
DF 46 L. Jetten
DF 53 M. van der Lans
MF 10 オスカル・グロフ
MF 28 キアン・フィツジム
MF 68 A. Ouazane
FW 7 ラウール・モロ
FW 17 オリバー・エドバールセン
監督
Fred Grim
[ゴー・アヘッド・イーグルス]
先発
GK 22 J. De Busser
DF 2 M. Deijl
DF 4 J. Kramer
DF 21 メレ・ミューレンステーン
DF 29 A. Adelgaard
MF 7 ヤコブ・ブレウム
MF 8 E. Linthorst
MF 17 マティス・スライ
MF 19 ジェイデン・スロリー
MF 24 K. Goudmijn
FW 9 ミラン・スミット
控え
GK 1 ルカ プログマン
GK 33 N. Verdoni
DF 5 D. James
DF 25 G. van Zwam
DF 26 J. Dirksen
MF 6 C. Twigt
MF 34 Y. Salah Rahmouni
FW 11 O. Sivertsen
FW 16 ビクター・エドバルセン
FW 18 R. Margaret
FW 23 T. Baeten
FW 27 F. Stokkers
監督
Melvin Boel
※24:30開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 4 板倉滉
DF 30 アーロン・バウマン
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 48 ショーン・ステュア
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
GK 12 ジョエリ・ヒールケンス
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ・シュタロ
DF 41 ジェラ・アルダース
DF 46 L. Jetten
DF 53 M. van der Lans
MF 10 オスカル・グロフ
MF 28 キアン・フィツジム
MF 68 A. Ouazane
FW 7 ラウール・モロ
FW 17 オリバー・エドバールセン
監督
Fred Grim
[ゴー・アヘッド・イーグルス]
先発
GK 22 J. De Busser
DF 2 M. Deijl
DF 4 J. Kramer
DF 21 メレ・ミューレンステーン
DF 29 A. Adelgaard
MF 7 ヤコブ・ブレウム
MF 8 E. Linthorst
MF 17 マティス・スライ
MF 19 ジェイデン・スロリー
MF 24 K. Goudmijn
FW 9 ミラン・スミット
控え
GK 1 ルカ プログマン
GK 33 N. Verdoni
DF 5 D. James
DF 25 G. van Zwam
DF 26 J. Dirksen
MF 6 C. Twigt
MF 34 Y. Salah Rahmouni
FW 11 O. Sivertsen
FW 16 ビクター・エドバルセン
FW 18 R. Margaret
FW 23 T. Baeten
FW 27 F. Stokkers
監督
Melvin Boel
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります