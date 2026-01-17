[1.17 オランダ・エールディビジ第19節](アムステルダム・アレナ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 4 板倉滉

DF 30 アーロン・バウマン

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 48 ショーン・ステュア

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

控え

GK 12 ジョエリ・ヒールケンス

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 37 ヨシプ・シュタロ

DF 41 ジェラ・アルダース

DF 46 L. Jetten

DF 53 M. van der Lans

MF 10 オスカル・グロフ

MF 28 キアン・フィツジム

MF 68 A. Ouazane

FW 7 ラウール・モロ

FW 17 オリバー・エドバールセン

監督

Fred Grim

[ゴー・アヘッド・イーグルス]

先発

GK 22 J. De Busser

DF 2 M. Deijl

DF 4 J. Kramer

DF 21 メレ・ミューレンステーン

DF 29 A. Adelgaard

MF 7 ヤコブ・ブレウム

MF 8 E. Linthorst

MF 17 マティス・スライ

MF 19 ジェイデン・スロリー

MF 24 K. Goudmijn

FW 9 ミラン・スミット

控え

GK 1 ルカ プログマン

GK 33 N. Verdoni

DF 5 D. James

DF 25 G. van Zwam

DF 26 J. Dirksen

MF 6 C. Twigt

MF 34 Y. Salah Rahmouni

FW 11 O. Sivertsen

FW 16 ビクター・エドバルセン

FW 18 R. Margaret

FW 23 T. Baeten

FW 27 F. Stokkers

監督

Melvin Boel

