定期預金に「300万円」預ける50代の父。金利が低いので「投資のほうが得」に感じますが、“年率5％”で運用するほうが得ですよね？ 10年後の結果を比較

300万円を定期預金に10年間預けて得られる利息は約11万円

2026年1月現在、主要メガバンク3社の定期預金の金利はいずれも10年で0.5％です。この場合、300万円を1年間預けたときの利息は1万5000円（300万円×0.005）となります。ただし、利息には税金（20.315％）がかかるため、実際に受け取れる金額は約1万2000円となります。

翌年は利息を上乗せした301万2000円に対して利息がつきますが、同様に税金が差し引かれます。この結果、10年後の預金残高は約311万円。つまり、10年間で得られる利息は約11万円という計算になります。

ちなみに普通預金の金利はさらに低く、主要メガバンク3社とも年0.2％です。普通預金で300万円を10年間預けた場合、残高は約306万600円にしかなりません。これでは、ほとんど増えた実感が得られないのではないでしょうか。



同じ300万円を年率5％で10年間運用したら約165万円のプラスに

では、同じ300万円を年率5％で運用した場合はどうでしょうか。1年目の利益は15万円（300万円×0.05）です。通常の投資では預金金利と同様に20.315％の税金がかかりますが、NISA口座で投資した場合、得られた利益は非課税となります。

そのため翌年の元本は315万円となり、5％で運用した場合の利益は15万7500円。10年間続けると、最終的な資産は約465万4000円となります。元本300万円に対して1.5倍以上に増える計算です。



定期預金とNISAでは、10年後の資産に160万円以上の差がつく可能性

300万円を定期預金で預けておくのと、年率5％で運用するのとでは、10年間でこれほどの差が生まれる可能性があります。しかも、NISAなら運用益がまるごと非課税です。投資で得られた利益に本来かかる約20％の税金が引かれないというのは、大きなメリットです。

50代になると、「いまさら投資をしても……」と思う人もいるかもしれませんが、10年という運用期間があれば、将来の備えとして十分な効果が期待できます。実際にNISA口座を開設している年代は、40歳代・50歳代がそれぞれ19.2％と最も多く、30歳代（17.5％）、60歳代（14.7％）を上回っています。

さらに、2026年からは対象商品の拡充や、投資商品の入れ替えがしやすくなるなど、新NISA制度はさらに柔軟で使いやすくなる方向への検討がされています。

もちろん、投資には価格変動のリスクもあります。ですが、無理のない範囲で検討し、制度をうまく活用することで、上手にお金を増やせる選択肢を持てるようになります。「なんとなく預けっぱなし」にしていたお金。これを機に、自分に合った使い方を考えてみるのもいいかもしれません。



出典

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 円預金金利

株式会社みずほ銀行 円預金金利

株式会社三井住友銀行 円預金金利

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー