【調味料が覚えやすい】黄金比率の定番肉レシピがリピ確定のおいしさ
トレンドの黄金比率レシピが登場！
料理作りで大事なのは、味付け。本来ならレシピをきちんとチェックするのがベターだとは思いつつも、忙しいとつい適当に作りがち。そのせいで料理がイマイチだったなんて苦い経験をしたことが、どんな方でも一度や二度あるのではないでしょうか？そこで今回は、今トレンドの黄金比率で作れる定番肉レシピにフィーチャー！これでもう失敗知らずですよ。
調味料の割合を覚えておくだけ
ピックアップしたのは、肉豆腐、とんてき、肉じゃが、生姜焼きなど黄金比率で作れる定番レシピ！調味料の割合さえ覚えておけば、おいしい肉料理があっと言う間にできますよ。料理以外にもやることいっぱいで、忙しい毎日に重宝しますね。
大定番の肉じゃがも簡単＆上手に作れる〜
トンテキは5・4・3・2・1の割合がベスト
大さじは2、小さじは1と覚えておいて
これでもう市販ソースを買わなくても大丈夫？！
いかがですか？どれもよく作るレシピばかり。きっとみなさんそれぞれおなじみの味付けがあるとは思いますが、こちらを試すと、その便利さ＆おいしさに感動するはず。一度作ったら、リピしたくなることウケアイ。