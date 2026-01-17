ユニクロ「スヌーピーUT」メンズ新作が3月下旬登場！レトロかわいいリンガーTに“ミスターサック”も
毎シーズン、スヌーピーファンの心をつかんで離さない、ユニクロの「UTコレクション」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションシリーズ。このたび、2026年3月下旬に登場するメンズ向け新作の詳細が明らかになった。
【写真】3月下旬発売メンズ「ピーナッツ UT」全4デザインをチェック！
今回のコンセプトは「PEANUTS PLAYFUL TIMES」。チャールズ・シュルツさん原作による世界75カ国・25言語・2600紙で掲載されている人気コミック「ピーナッツ」から、ピーナッツギャングの遊び心あふれる瞬間や独自のユーモアが表現されている。
■コットン100％のリラックスフィット、全4デザイン
メンズ向け新作「ピーナッツ UT／リラックスフィット」(1990円)は、ややゆったりとしたシルエットが魅力。カラーは全4色で、それぞれ異なるデザインが楽しめる。
ホワイトは、フロントは控えめながらバックで魅せる一枚。「PEANUTS GANG」のロゴとともに、ベートーベンの誕生日をケーキを囲んで祝うピーナッツギャングたちが描かれ、シュローダーファンにはたまらない名シーンとなっている。グレーは、目が回ったコミカルな表情のスヌーピーが主役で、シンプルながら存在感は抜群だ。
レトロ・ヴィンテージ好きに注目してほしいのが、襟と袖口に配色パイピングを施したリンガーT仕様の2色。ナチュラル×レッドは、「THERE'S NO TOMORROW?!(明日がない?!)」と両手を上げて叫ぶサリー・ブラウンのカレッジ風デザイン。一方、ネイビー×ホワイトには、ハロウィンエピソードで人気の「ミスターサック」こと紙袋をかぶったチャーリー・ブラウンが登場する。
サイズはXS〜4XLまで幅広く展開。ただし、XS・XXL・3XL・4XLサイズはオンラインストア限定となるので注意が必要だ。人気デザインは早期完売も予想されるため、発売日のチェックをお忘れなく！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
