毎シーズン、スヌーピーファンの心をつかんで離さない、ユニクロの「UTコレクション」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションシリーズ。このたび、2026年3月下旬に登場するメンズ向け新作の詳細が明らかになった。

【写真】3月下旬発売メンズ「ピーナッツ UT」全4デザインをチェック！

今回のコンセプトは「PEANUTS PLAYFUL TIMES」。チャールズ・シュルツさん原作による世界75カ国・25言語・2600紙で掲載されている人気コミック「ピーナッツ」から、ピーナッツギャングの遊び心あふれる瞬間や独自のユーモアが表現されている。

■コットン100％のリラックスフィット、全4デザイン

ユニクロ「スヌーピーUT」メンズ新作は全4色展開。グレー、ナチュラル×レッド、ネイビー×ホワイト、ホワイト(バックプリント)とそれぞれデザインが異なる


メンズ向け新作「ピーナッツ UT／リラックスフィット」(1990円)は、ややゆったりとしたシルエットが魅力。カラーは全4色で、それぞれ異なるデザインが楽しめる。

「ピーナッツ UT／リラックスフィット(ホワイト)」(1990円)


ホワイトのバックには、ベートーベンの誕生日を祝うピーナッツギャングたちが。「HAPPY BIRTHDAY, DEAR BEETHOVEN...」のメッセージ入り


ホワイトは、フロントは控えめながらバックで魅せる一枚。「PEANUTS GANG」のロゴとともに、ベートーベンの誕生日をケーキを囲んで祝うピーナッツギャングたちが描かれ、シュローダーファンにはたまらない名シーンとなっている。グレーは、目が回ったコミカルな表情のスヌーピーが主役で、シンプルながら存在感は抜群だ。

「ピーナッツ UT／リラックスフィット(グレー)」(1990円)


レトロ・ヴィンテージ好きに注目してほしいのが、襟と袖口に配色パイピングを施したリンガーT仕様の2色。ナチュラル×レッドは、「THERE'S NO TOMORROW?!(明日がない?!)」と両手を上げて叫ぶサリー・ブラウンのカレッジ風デザイン。一方、ネイビー×ホワイトには、ハロウィンエピソードで人気の「ミスターサック」こと紙袋をかぶったチャーリー・ブラウンが登場する。

「ピーナッツ UT／リラックスフィット(ナチュラル×レッド)」(1990円)


「ピーナッツ UT／リラックスフィット(ネイビー×ホワイト)」(1990円)


サイズはXS〜4XLまで幅広く展開。ただし、XS・XXL・3XL・4XLサイズはオンラインストア限定となるので注意が必要だ。人気デザインは早期完売も予想されるため、発売日のチェックをお忘れなく！

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC