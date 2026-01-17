ニューヨーク市警（NYPD）に所属する新米女性警官が、会員制ポルノサイト「OnlyFans」にて、過激なランジェリーを身にまとったあられもない姿を投稿していたことが発覚した。「素人の域を超えたプロ顔負けの際どさと、見る者を挑発する背徳的な魅力がある」などと大手タブロイド紙が報じており、署内は蜂の巣を突いたような騒ぎになっているという。

【写真】新米NY女性警官の「過激SNS」セクシーな赤いビスチェコルセットと赤いTバック姿には厳しい声が上がった

渦中の人物は、昨年4月に警察官として採用され、ニューヨーク市警第110分署に所属しているダンナ・バティーノ巡査。前職はニューヨーク市消防局（FDNY）の救急救命士で、過酷な現場で人命救助に携わってきた。NYPDも高い倫理観と使命感を備えた有望なルーキーとして期待を寄せ、採用したとみられる。

そんな彼女の「OnlyFans」アカウントについて、米紙「ニューヨーク・ポスト」が報道。「OnlyFans」アカウントに投稿されたという写真は、背中が大きく開いたセクシーな赤いビスチェコルセットと、赤いTバックを着用した、きわめて挑発的なもの。背中側から撮影されたカットのため、強調された尻の割れ目にTバックが食い込んで半裸同然に見える。

ガーターベルトを指先でもてあそび、「この先、何が起きるのか」と見る者の想像力を掻き立てる構図だ。濃いめのメイクでロングヘアを無造作に垂らし、瞳を閉じて口づけをねだるかのように唇を突き出すポーズは、警官の制服を着た普段の彼女の姿からは想像できない。

「警察官として完全に一線を超えている」厳しい声相次ぐ

ダンナ巡査は職業柄、日頃からジムで体づくりに励んでいるようで、Facebookにその様子を投稿。Onlyfansにはトレーニング写真のほかにも、露出度の高い際どい写真を数十枚投稿しており、中には女性と戯れるような写真もあったとされている。

これらの写真が署内で出回ると、「警察官として完全に一線を超えている」「市民の信頼を守る立場の人間が、あんな写真を出すべきではない」「合法かどうか以前に、警察の品位の問題だ」「即刻解雇すべきだ」といった厳しい声が相次ぎ、採用時の身辺調査の甘さを指摘する声も上がっているという。

世間の反応も辛らつだ。ネット上には、「制服を脱げば何をしてもいいと思っていたなら甘すぎる」「即刻解雇が妥当。前例を作るべきではない」といった厳しい意見が目立つ。「NSFW（職場閲覧不適切）」と過激な画像であるとの警告ワードをつけて報じるメディアもあるため、「NYPD（ニューヨーク市警）がNSFWとはね」と揶揄する声もあった。

「勤務時間外の行為のため違法ではないのでは」と擁護する声もある。しかし、2022年にはデトロイト警察で新米の女性警官が勤務時間外に「OnlyFans」アカウントを運営していたことが発覚し、正式な処分が発表される前に辞職した前例もある。今回についても「最終的には辞職に追い込まれるのではないか」との見方が広まっている。

現在、問題のアカウントは削除されたとみられているが、NYPDは内部規定に照らし合わせ、「OnlyFans」へのセクシー写真投稿が違反に該当しないかどうか、また採用時にアカウントを隠していなかったかどうかについて、調査を進めている段階だと報じられている。

「OnlyFans」は承認欲求と実益を兼ねた"現代的な副業"？

NYPDの新人警官の初任給年収は6万884ドル（約960万円）。日本人の感覚では高収入に映るかもしれないが、ニューヨーク市では郊外であっても1ベッドルームの平均家賃が月約2,700ドル（約42万6000円）にのぼり、光熱費・水道料金は月平均184ドル（約3万円）、交通費は月平均が133ドル（約2万円）と、固定費だけでも大きな負担になる。

さらに、卵1ダースが約7ドル（約1,100円）、国内産ビール1本が約4ドル（約630円）と、日常的な食料品や嗜好品も総じて割高。これだけ物価の高いニューヨーク市で生活するには、年収1000万円近くあっても決して余裕のある金額とは言い難い。収入面の不安から、副業として「OnlyFans」に手を出した可能性は否定できない。

承認欲求と実益を兼ねたこの"現代的な副業"は、デジタルネイティブ世代にとって身近な選択肢かもしれないが、厳格な規律を重んじる警察組織においては、あまりにもリスクが高すぎる賭けだったようだ。