『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、1月23日19時から2時間スペシャルで放送。『第3回完コピダンスグランプリ』と『10人連続完コピチャレンジ』がオンエアされる。

今回の『完コピダンスグランプリ』では、昨年3月から12月まで『完コピダンス』企画で行われた全50曲の中から、日本を代表するダンサーと振付師がガチ審査。『第3回完コピダンスチャンピオン』が決定する。審査員には、韓国出身より東方神起が緊急参加することに。

スタジオには、『第1回完コピダンスグランプリ』もスタジオで見届けた木村佳乃、これまで『完コピダンス』企画に2回出演している佐藤晴美、さらに『完コピダンス』審査員でおなじみのTAKAHIROがゲストとして登場する。

また、過去の『完コピダンス』企画で“ダメコピ”となってしまったダンスの中で、「これは絶対に完コピして欲しい！」というダンスをもう一度3分で覚え、「10人連続で完コピできるか」にチャレンジ。今回は、Snow Manと共に佐藤も参加し、『10人連続完コピダンス』に挑戦する。

（文=リアルサウンド編集部）