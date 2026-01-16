最大240WのUSB PD給電・40Gbpsの高速データ転送対応、Type-CコネクタをL字化する変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、L字型デザインで省スペースかつスリム設計のUSB Type-C変換アダプタ「AD-USB35CCFLY（横挿し）」「AD-USB36CCFLT（縦挿し）」を発売した。最大40Gbpsの超高速データ転送に加え、最大240WのUSB PD給電、8Kの高解像度映像出力に対応する。壁際などの狭い場所での配線や、機器からのケーブルの突き出しを抑えたい場面に最適だ。
■L字コネクタでスッキリ配線
ノートパソコンの他に、スマホ、ゲーム機器やタブレットなど、さまざまなtype-Cデバイスに対応する。
■狭いところでも機器が使いやすい
壁際など狭いところでも、ケーブルに無理な負荷がかからずにスマートに使用できる。
■機器本体のポートを傷めない
ケーブルの抜き差しはアダプタ側だけで済むため、パソコン本体のポートを傷めず長持ちできる。
■8K/60Hzの映像出力に対応
高精細のコンテンツを大画面液晶テレビやディスプレイに出力できる。※DisplayPort Alternate Modeに対応している機器に限る。
■USB Power Delivery対応
機器を使いながら安定して電力を供給できる。
■USB 40Gbpsのデータ転送に対応
大容量ファイルや高品質動画のスムーズな転送・再生が可能だ。
■コンパクトサイズ
指先に収まるコンパクトサイズ。パソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利だ。
■信号劣化の少ない金メッキピン
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用している。
■薄型のノートパソコンでも机に干渉しない「AD-USB35CCFLY」
わずかな厚みで、薄型ノートパソコンでもはみ出さず、機器が浮かない。
■ケーブルが邪魔にならない「AD-USB36CCFLT」
出っ張りが少ない設計で、スマートフォンを充電しながらでも快適に操作できる。機器に挿したまま持ち運べるので、紛失を防ぐことができる。
■字型デザインで省スペースかつスリム設計のUSB Type-C変換アダプタ「AD-USB35CCFLY（横挿し）」
■字型デザインで省スペースかつスリム設計のUSB Type-C変換アダプタ「AD-USB35CCFLY（横挿し）」
