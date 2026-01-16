¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Íè·î7Æü¤«¤éÂæÏÑ¡¦¹âÍº¤Ç³«ºÅ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Î°¦²ÏÏÑ¤ä¹âÍº¹Á16¡Á18¹æÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Ç²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2026 Kaohsiung Wonderland ÅßÆüÍ·³Ú±à¡×¤¬2·î7Æü¤«¤é3·î1Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë¹âÍº»ÔÄ¹¤Ï16Æü¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¡¢ÀµµÁ´¶¤ä³¹¤ò¼é¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂæÏÑ³ÆÃÏ¤Ç¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëÁ´¤Æ¤ÎÌµÌ¾¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËºÇ¹â¤Î·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÄÄ»ÔÄ¹¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¤Çµ¯¤¤¿¹¿¿å¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ù¥ë¤ò»ý»²¤·¤ÆÉüµìºî¶È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ö¥·¥ã¥Ù¥ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ê鏟»ÒÄ¶¿Í¡Ë¤ä¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢¾ÃËÉ»Î¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤é¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¿®Ç°¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÂæÏÑ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»Ù¤¨¡¢¼Ò²ñ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢ÅÔ»Ô¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÅØÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¹ÁÏÑ¥¨¥ê¥¢¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤äÁõÃÖ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ìë´Ö¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ä»²²Ã·¿Å¸¼¨¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÍº¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÂæÏÑ¤ò¼é¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÅÁ¤¨¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Î¹âïÜÎÖ¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¹âÍº¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤È¹Á¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÍèË¬¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
