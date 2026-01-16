

天空の鳥居 高屋神社 香川県観音寺市

2026年もいい年になるよう願って、香川県観音寺市の絶景開運スポット、高屋神社を紹介します。

（山下佳乃リポート）

「瀬戸内の景色を一望できる場所、天空の鳥居です。見ているとすがすがしい気持ちになります」

標高404mに位置する観音寺市の高屋神社。四国八十八景にも選ばれたこの場所は、「金運」や「縁結び」などのパワースポットとしても親しまれています。

その魅力をもっと味わいたい方に、オススメのスイーツもあります。

（cafe にがり衞門／詫間芙美さん）

「『さっき行ってきたんです』とか『今から行くんです』っていう方は喜んでいただけますね」

（山下佳乃リポート）

「わー！ 鳥居が出てきました！ クリームのとろっと感がたまりませんね」

三豊市仁尾町のcafe にがり衞門の「天空の鳥居ドレスプレート」です。山のてっぺんに鳥居が乗ったドレスプレートで、ソースには生クリームと豆腐、高瀬茶を使っています。

（山下佳乃リポート）

「いただきます。豆腐のまろやかな香りがいいですね」

「天空の鳥居」巡りで、ますますご利益をいただけそうです。