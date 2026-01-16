「天空の鳥居」巡りで開運を願う 高屋神社の絶景と鳥居がのったスイーツ 香川
天空の鳥居 高屋神社 香川県観音寺市
2026年もいい年になるよう願って、香川県観音寺市の絶景開運スポット、高屋神社を紹介します。
（山下佳乃リポート）
「瀬戸内の景色を一望できる場所、天空の鳥居です。見ているとすがすがしい気持ちになります」
標高404mに位置する観音寺市の高屋神社。四国八十八景にも選ばれたこの場所は、「金運」や「縁結び」などのパワースポットとしても親しまれています。
その魅力をもっと味わいたい方に、オススメのスイーツもあります。
（cafe にがり衞門／詫間芙美さん）
「『さっき行ってきたんです』とか『今から行くんです』っていう方は喜んでいただけますね」
（山下佳乃リポート）
「わー！ 鳥居が出てきました！ クリームのとろっと感がたまりませんね」
三豊市仁尾町のcafe にがり衞門の「天空の鳥居ドレスプレート」です。山のてっぺんに鳥居が乗ったドレスプレートで、ソースには生クリームと豆腐、高瀬茶を使っています。
（山下佳乃リポート）
「いただきます。豆腐のまろやかな香りがいいですね」
「天空の鳥居」巡りで、ますますご利益をいただけそうです。