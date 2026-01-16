Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢¡Ö14ºÐÇ¯²¼ÃËÀ¡×¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¤âÁ¢¤àÀ¼»¦Åþ¡ª¡ÈÀ¶Á¿¥Ó¥¸¥å¡É¡õ¸µ¥«¥ì¤Ï¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê½÷¤Î»Ò¡×È¯¸À¤ÇºÝÎ©¤Ä¡ÈÌ¥ÎÏ¡É
¡¡1·î20Æü¤«¤é¡¢Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¨¡PYGMALION¨¡¡Ù¤¬¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÈÖ¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢¡È¿·Îø¿Í¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤ÎÊóÆ»¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¤¬25ºÐ¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß39ºÐ¤ÎÂô¿¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Îø¿Í¤È¤Ï14ºÐº¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢SNS¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¡ÈÇ¯²¼Îø¿Í¡É¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔÁê¼ê¤¬Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤Ê¤é²¿ºÐº¹¤Ç¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¡Ô»ä¤¬²¾¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¶â»ý¤Á25ºÐÆÈ¿ÈÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤ÈÇ®°¦¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Á¢¤àÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£14ºÐº¹¤ÎÇ®°¦¤ËÁ¢Ë¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö°ì»þ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¶âÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Âô¿¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKaica¡Ê¥«¥¤¥«¡Ë¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¡¢¹õ¤Î¥Ü¥Ö¥«¥Ã¥È¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿2005Ç¯¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÞ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¡ÈÀ¶Á¿¥Ó¥¸¥å¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ê¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·ÝÇ½¿Í¤Î¡ÈÇ¯¤Îº¹¡ÉÎø°¦¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï³µ¤Í¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡2026Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø#³È»¶¡Ù¤Ç¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è½Ð±é¤¹¤ëÂô¿¬¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤«¤é¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤â¡£
¡ÖÂô¿¬¤µ¤ó¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥Ø¥ë¥¿¡¼¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡Ù¤Ç¡¢½÷²¦ÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤¬¤é¿´¿È¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹¥±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌòÊÁ¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È¾¡¤Áµ¤¡É¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¯¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¤Ï¿·¤¿¤ÊÎø¿Í¤È¾Íè¤Î¤³¤È¤â¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Âå¤ÎÃËÀ¤ò¤½¤ì¤Û¤ÉÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Âô¿¬¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤¡ÈÌ¥ÎÏ¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ»ï¡ÖSmart FLASH¡×¤Ï2023Ç¯8·î¤Ë¡¢´ã¶ÀÅ¹¤ò±Ä¤à¡È¥ï¥¤¥ë¥É·ÏÈà»á¡É¤È¤Î¸òºÝ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸µÎø¿Í¤ËÄ¾·â¤·¤¿Åö»þ¡¢Âô¿¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç½ã¿è¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥Û¤Ê½÷¤Î¥³¤ä¤«¤é¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥¨¥ê¥«ÍÍ¡É¤Î¿·¤¿¤ÊÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£