¤ª¸ý¤È»ÑÀª¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤ÎÅ·ºÍÊÝ°é¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¡Ø¤ª¸ý¥Ý¥«¥ó¡ÙÍ×Ãí°Õ¡ªÁá´üÈ¯¸«¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¤ª¸ý¥Ý¥«¥ó¡×¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëÊÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸ý¹Ðµ¡Ç½È¯Ã£ÉÔÁ´¾É¡×¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¢¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤Î»ÑÀª¤Î°¤µ¤ä¸ý¤ò³«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤·¤Ä¤±¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ý¹Ðµ¡Ç½È¯Ã£ÉÔÁ´¾É¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö°é¤ÆÊý¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤½¤³¤Ç°Â¿´¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤Î¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ý¹Ðµ¡Ç½È¯Ã£ÉÔÁ´¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¸ý¹Ðµ¡Ç½È¯Ã£ÉÔÁ´¾É¤ò¡Ö¿©¤Ù¤ëµ¡Ç½¡¢ÏÃ¤¹µ¡Ç½¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Îµ¡Ç½¤¬Àµ¾ï¤Ë³ÍÆÀ¡¦È¯Ã£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÌÀ¤é¤«¤ÊÀÝ¿©µ¡Ç½¾ã³²¤Î¸¶°ø¼À´µ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸ý¹Ðµ¡Ç½¤ÎÄê·¿È¯Ã£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀìÌçÅª¤Ê´ØÍ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¡×¤ÈÄêµÁ¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÒòÓð¤äÓë²¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¹½²»¤Î°Û¾ï¡Ê³êÀå¤¬°¤¤¡Ë¡×¡Ö¸ý¸ÆµÛ¡Ê¤ª¸ý¥Ý¥«¥ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥²ー¥à¤äÆ°²è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë¸ý¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ï¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤Ï¤³¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÈ¯Ã£¤ÎÃÙ¤ì¤äÊÐ¤ê¡¢µ¡Ç½³ÍÆÀ¤ÎÌ¤È¯Ã£¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤À¤È¶¯Ä´¡£¤³¤Î¾É¾õ¤ÏÉÂÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡È¾É¾õ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¸ÆµÛ¡¦ÒòÓð¡¦Óë²¼¤Ï¡¢º£¸å¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤äÈ¯°é¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´Ø·¸¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Áá´ü¤Îµ¤¤Å¤¤ÈÂÐ±þ¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾É¾õ¤Ï»õ²Ê°å¤Ê¤É¤ÎÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÊÝ¸±¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ý¥Ý¥«¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢°ìÅÙÀìÌçµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£¤·¤Ä¤±¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê»Ò¤É¤â¤Îº³ºÙ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢¾Íè¤ÎÈ¯Ã£¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é²þ¤á¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
