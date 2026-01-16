¥Ñ¥é¥¿¡¦¥¨¥¢¡¢Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤ò³«Àß¡¡1·î19Æü¤«¤é1Æü1±ýÉü
¥Ñ¥é¥¿¡¦¥¨¥¢¤Ï¡¢Âçºå/´ØÀ¾¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤ò1·î19Æü¤Ë³«Àß¤¹¤ë¡£
1Æü1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï168ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥¨¥¢¥Ð¥¹A320·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£½êÍ×»þ´Ö¤ÏÂçºå/´ØÀ¾È¯¤¬2»þ´Ö10Ê¬¡¢¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÈ¯¤¬1»þ´Ö50Ê¬¡£
¥Ñ¥é¥¿¥¨¥¢¤Ï¡¢µì¥Õ¥é¥¤¥«¥ó¥¦¥©¥ó¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë±¿¹ÒÄä»ß¡¦ÇË»º¸å¤Ë¡¢Winix¤¬¼èÆÀ¤·²þ¾Î¤·¤¿¡£2025Ç¯9·î30Æü¤Ë´Ú¹ñ¹ñÆâÀþ¤Î±¿¹Ò¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ±Ï©Àþ¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥Á¡¢¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¡¢Âç´Ú¹Ò¶õ¡¢¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¢¥½¥¦¥ë¡¢¥¨¥¢¥íK¡¢¥Æ¥£¡¼¥¦¥§¥¤¹Ò¶õ¡¢¥¸¥ó¥¨¥¢¡¼¡¢¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤Î11¼Ò¤¬¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
WE512¡¡Âçºå/´ØÀ¾¡Ê14¡§30¡Ë¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê16¡§40¡Ë
WE511¡¡¥½¥¦¥ë/¿ÎÀî¡Ê11¡§10¡Ë¡ÁÂçºå/´ØÀ¾¡Ê13¡§00¡Ë