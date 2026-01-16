この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「先生から怒られやすい子は“信頼関係ができている”」元教師が語る叱責の裏側

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【保護者必見】先生から怒られやすい子には共通する特徴がありました」と題した動画を公開。元教師のすぎやま氏が、保護者から寄せられる「なぜうちの子だけ先生に怒られるのか？」という疑問に答える形で、先生から怒られやすい子の特徴を解説した。



すぎやま氏は、先生が特定の子だけを狙っていじめるケースはゼロではないとしつつも、「ほとんどの場合は違います」と断言する。すぎやま氏によると、先生から怒られやすい子には共通する特徴があり、それは「先生から嫌われている」といった単純な理由ではないという。



動画で最初に挙げられた意外な特徴は、「先生との信頼関係ができている」ことである。すぎやま氏は「信頼しているからこそ、先生はその子に言う」と説明。先生は、叱ることでこの子はもっと成長できると見極めた上で、あえて踏み込んだ指導をする場合があるのだ。心理学の用語である「レジリエンス（心の回復力）」にも触れ、精神的な回復力がある子ほど、成長を信じて厳しい言葉をかけやすい傾向があると語った。



続けて、他の特徴として「他人の安心安全を脅かしている」「集団の中で悪目立ちしている」「ガツンと言わないと伝わらない」「同じ過ちを何度も繰り返す」といった点を挙げた。特に、他人の安全を脅かす行為に対しては、教育学の原則として「理屈ではなく、ガツンと怒らないといけない」と強調。また、集団生活の構造上、どうしても目立つ子に注意が向きやすいという物理的な側面も指摘した。



すぎやま氏は、先生は感情的に怒っているわけではなく、あえて「怒るパフォーマンス」をしている場合もあると分析。叱責の背景には、子どもの将来を案じる教育的な意図が隠されていることが多いと結論づけ、保護者に冷静な視点を持つよう促した。