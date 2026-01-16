¡Ú¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Û¥ô¥£¥ì¥ô¥¡¥ó¥³¥é¥Ü¤Ç¸ÂÄê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥°¥Ã¥º»²¾å¡ª
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¡õ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡£
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤è¤êTVÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡£
µ²±¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿±§Ãè¿Í¡¦¥ª¥ª¥¥À ¥½¥é¥È¤È¡¢ÃÏµå¿Í¡¦¥Û¥·¥ß ¥³¥¦¥»¥¤¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢²ø½Ã¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿Í´Ö¤Ø¤ÎÍý²ò¤äå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥á¥¤¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óR¡¿B¡Ù¤ÎÉðµïÀµÇ½¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤òÌ³¤á¡¢±ßÃ«¥×¥íºîÉÊ¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¸¡¼¥É¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆTV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎµÓËÜ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¥ººîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿º¬¸µºÐ»°¤ÈÄ¹Ç¯¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÌÚ½ß°ìÏº¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ú¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¡õ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡Û¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õÃíÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª¡¡ºÇ½ª²óÊüÁ÷µÇ°¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¶¯¤á¤Ê¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È¡×¤ä·àÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¿©¤ÙÊª¤ò½¸¤á¤¿¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ì¥¯¥¿¥Ö¥ë¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¼ï¥³¥ó¥×¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª
¡ÊC¡Ë±ßÃ«¥×¥í
¡ÊC¡Ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
