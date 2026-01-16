¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡ÛËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡×¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡×¤ò³ÆÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¤ÈÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¥»¥Ã¥È
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¸ÂÄê¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î3ÅÀ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï1694±ß¡£
¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¡¥í¥´¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡Ê1¸Ä¡Ë¡×¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Ì¥ÎÏ¡£º£Ç¯¤Î¥í¥´¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹Ìó¹â¤µ85mm¡ßÉý70mm¡ß±ü¹Ô70mm(¼è¤Ã¼êÉôÊ¬´Þ¤Þ¤º)¡£Ëþ¿å»þÍÆÎÌ¤ÏÌó310ml¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖKALDI'S¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¡¢¡Ö¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖKALDI'S¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¥Õ¥ï¥Ã¤È¹á¤ë´Å¤¤°õ¾Ý¤¬ÆÃÄ§¤ÎÃæ¿¼Àù¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡£
¡Ö¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÊñ¤ß¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤µ¤ó¤ÏÉ¬¸«¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÈÎÇä¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô