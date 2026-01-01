ÉáÄÌ¤ÎÉãÌ¼´Ø·¸¤Ê¤Î¤«¡Ä¶âÀµ²¸¤ÎÌ¼¡ÖÂçÃÀ¹ÔÆ°¡×¤ËËÌÄ«Á¯¹ñÌ±¤â¶ÃØ³
ËÌÄ«Á¯¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·Ç¯·Ä½Ë¸ø±é¤ò½ä¤ê¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ÎÌ¼¡¦¶â¥¸¥å¥¨»á¤¬¸«¤»¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢½»Ì±¼Ò²ñ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Á¯Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¸ø±é¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó½ªÎ»Ä¾¸å¡¢¥¸¥å¥¨»á¤¬Éã¤Ç¤¢¤ë¶âÀµ²¸»á¤ÎËË¤Ë¸ý¤Å¤±¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÆâÉô¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼õ¤±»ß¤á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ê¿°ÂÆîÆ»¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¾ë»Ô¤Ç¤Ï¿ÍÌ±ÈÉ¤´¤È¤Ë¿·Ç¯·Ä½Ë¸ø±é¤òÉ¬¤º»ëÄ°¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢½»Ì±¤Ï¿¼Ìë¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥¸¥å¥¨»á¤Î¡ÖÍ½ÁÛ³°¤Î¹ÔÆ°¡×¤À¤Ã¤¿¡£
½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤é¤·¤¤°¦ÕÈ¤À¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿°ìÊý¡¢´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¿Í¡¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö10ºÐ¤ò²á¤®¤¿Ì¼¤¬Éã¿Æ¤ÎËË¤Ë¥¥¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖÂÎ³Ê¤¬»÷¤Æ¤¤¿ÉãÌ¼¤À¤±¤Ë¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö²¤½£¼°¤ÎÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤ÎÉ÷½¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÏÓ¤òÁÈ¤ó¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤ä¡¢¶âÀµ²¸»á¤¬¥¸¥å¥¨»á¤ÎËË¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï²þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À³Ê¹¥¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÀµ²¸ÉãÌ¼¡ÈÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÌ©Ãå¥·¡¼¥ó¡É¤ËËÌÄ«Á¯ÆâÉô¤«¤éŽ¢¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤Ž£¤È¤Î°ãÏÂ´¶¤â¡Ë
2025Ç¯12·î¤Î¥Û¥Æ¥ë½×¹©¼°¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÌÄ«Á¯ÆâÉô¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤ÎÉãÌ¼´Ø·¸¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¡×¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢10¡Á20Âå¤Î³ØÀ¸¤ä¼ã¼Ô¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨»á¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤è¤ê¤âÉþÁõ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿·Ç¯¸ø±é¤ä¶Ó繡»³ÂÀÍÛµÜÅÂ»²ÇÒ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿³×¤Î¥³¡¼¥È¤ä¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Áõ¤¤¡¢ºòÇ¯12·î¤Î»°ÃÓÊ¥»Ô¥Û¥Æ¥ë½×¹©¼°¤Ç¤ÎÌÓÈéÉÕ¤¥³¡¼¥È¡¢»ç¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤Î¹ñ¤ÎÀ½ÉÊ¤«¡×¡Ö²Á³Ê¤Ï¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾ðÊó¶Ú¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÎÌ¼¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤Îºß¤êÊý¤«¤é¼ã¼ÔÊ¸²½¡¢Î®¹Ô°Õ¼±¤Ë¤Þ¤ÇÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£