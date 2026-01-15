NiziU¡¦RIMA ¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡Ö¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡×°ìÂò¡ª Ææ¤Î¡Ö¤ª¤Ç¤ó²ñµÄ¡×ËÖÈ¯
¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î³Ø¹»¡¢TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK!¡×¡Ê·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55¡Ë¡£Ëè·î2½µÌÜ¡Êº£·î¤Ï3½µÌÜ¡Ë¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖNiziU LOCKS!¡×¡Ê22:15º¢¡Á¡Ë¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤·¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä
RIKU¡§À¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£RIMA¡¢¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ Ê¡²¬¸© 15ºÐ ½÷¤Î»Ò ¹ÈÃã¥¯¥Ã¥¡¼¤Î´Ì¤¬¤Û¤·¤¤¡ä
ÆÍÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ºÇ¶á¡¢²ÈÂ²¤Ç¤ª¤Ç¤óÆé¥Ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤ÏÌß¤¤ó¤Á¤ã¤¯¡Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¥À¥·¤¬¤è¤¯À÷¤ß¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é¡Ë¡¢Ëå¤Ï¤Á¤¯¤ï¤Ö¡ÊÇò¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ê¤×¤ë¤×¤ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤¬¤ó¤â¤Ç¤·¤¿¡ÊÌ¾Á°¤¬¶¯¤½¤¦¤À¤«¤é¡Ë¡£
NINA¡§²Ä°¦¤¤¤Í¡£¤³¤ì·ë¹½µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
RIKU¡§²¿¤«¤¢¤ë¡©
RIMA¡§¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
NINA¡§¤¯¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤¤¤ä¤Ä¤¢¤ë¡£
RIKU¡§¤Ê¤Ë¡©
NINA¡§Íñ¢ö
RIKU¡§¤¨¡¼!? ¤Ê¤ó¤Ç!?
NINA¡§ºòÆü¡Ö°Õ»Ö¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡£Íñ¤Ã¤ÆÃæ¤Î²«¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£
RIKU¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡©
NINA¡§²¿¤«¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
RIKU¡§¤½¤¦¤Ã¤¹¤Í¡Ä¡ÄÂçº¬¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
NINA¡§NINA¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡ª
RIKU¡§¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍýÍ³¡¢Âçº¬¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤ä¤«¤é¡£
RIMA¡§ÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡£
RIKU¡§À÷¤ßÀ÷¤ß¤ÎÂçº¬¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£2¿Í¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¡©
RIMA¡§»ä¤Ï¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Ç¤¹¡ª
RIKU¡§¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤¡ª ¤Ï¤ó¤Ú¤ó¹¥¤¤À¤è¤Í¡©
RIMA¡§¤Ï¤ó¤Ú¤ó¹¥¤¡£³ú¤ó¤À½Ö´Ö¤ËÌµ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡©
RIKU¡§¤È¤í¤±¤ë´¶¤¸¡©
RIMA¡§¤È¤í¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
NINA¡§¤¿¤ÀÃ±¤Ë¹¥¤¤Ê¶ñ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡©
RIMA¡§ÌµÍý¤ä¤êÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤¿¤À¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡£
NINA¡§¤Ç¤âÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âº£ÅÙÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡£
RIMA¡§¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤ë¤è¤Í¡©¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤À¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤«¡£
NINA¡§¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤ë¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤ª¤Ç¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£ÅÙ³Ú²°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
RIKU¡§¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
¡Êº¸¤«¤é¡ËNINA¡¢RIMA¡¢RIKU
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7114
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624