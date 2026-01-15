²¡°æ¼é¡ß¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ø¤Î¶Ã¤¤ÈÇ¼ÆÀ¡¡¹â¶¶ÎÉÊå¤È¤ÎÂÐÏÃ¤«¤é±®¤¨¤ëÂç¤¤¤Ê¤ë´üÂÔ
¡¡¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¡Ë¤ò²¡°æ¼é¤¬´ÆÆÄ¤¹¤ë¡£´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º ³¥¿§¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ê¸½¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤ÎÀßÎ©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢²¡°æ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡ØGHOST IN THE SHELL / ¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Production I.G¤â»²²Ã¤·¤Æºî¤é¤ì¤ë¡£¥ß¥ê¥¿¥êー¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²¡°æ´ÆÆÄ¤Ê¤é¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¿ÍÁª¤À¤¬¡¢¹â¶¶ÎÉÊå´ÆÆÄ¤Î¿§¤âÇ»¤¤¥·¥êー¥º¤À¤±¤Ë°Õ³°À¤â»Ä¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¥ß¥ê¥¿¥êー¤â¤Î¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤Ï¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£KADOKAWA¤Î¥¢¥Ë¥áÀìÌç»ï¡ØNewtype¡Ù¤Î2005Ç¯2·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¹â¶¶ÎÉÊå´ÆÆÄ¤È²¡°æ¼é´ÆÆÄ¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢²¡°æ´ÆÆÄ¤Ï¥ß¥ê¥¿¥êーºîÉÊ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢°ìÀ¸±ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¡×¡£¤½¤ì¤«¤é21Ç¯¡£¿ë¤ËÇ°´ê¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¤â¤Î¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¤Î¤Î¡ØÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¤´î¤Ó¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±»þ¤Ë·ã¤·¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¡£
¡¡²¿¤·¤í¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤À¡£¹â¶¶´ÆÆÄ¤¬1983Ç¯¤«¤é1984Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¤À¤·¡¢¥Ïー¥É¤ÊÀï¾ì¤Ç¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¤ÈÇØ¸å¤Ç¤¦¤´¤á¤¯ÍÍ¡¹¤Ê»×ÏÇ¤ò¡¢¥¥ê¥³¡¦¥¥åー¥Ó¥£ー¤È¤¤¤¦²áµî¤Ë¤Ê¤¤¥¯ー¥ë¤Ê¼ç¿Í¸ø¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¤À¤·¤Æ°ìÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î¥·¥êー¥º¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âºî¤é¤ì¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÎ®¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â¸ºß¤·Â³¤±¡¢¡Ø³ÒÔõ¤¿¤ë°ÛÃ¼¡Ù¤ä¡Ø¥Úー¥ë¥¼¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¥º¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¸¸±ÆÊÓ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿OVAºîÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï2010Ç¯¤Î¡Ø¸¸±ÆÊÓ¡Ù¤«¤éÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥¢¥Ë¥á¥¢¥ïー¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¡×¤Ç¤Î¡Ø¥¶¡¦¥é¥¹¥È¥ì¥Ã¥É¥·¥ç¥ë¥Àー¡Ù¤Î¾å±Ç¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹â¶¶´ÆÆÄ¤È¥¢¥Ë¥á¡¦ÆÃ»£¸¦µæ²È¤ÎÉ¹ÀîÎµ²ð¤È¤Î¥Èー¥¯¤Ë¤ÏËþÀÊ¤È¤Ê¤ë´ÑµÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¤Ç½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¥Ü¥È¥à¥º¤Ç¤ÏµÕ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¹â¶¶´ÆÆÄ¡£Á°ºî¤Î¡ØÂÀÍÛ¤Î²ç¥À¥°¥é¥à¡Ù¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÌµ¹ü¤Ê¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¥È¥ëー¥Ñー¡ÊAT¡Ë¡×¤òÀßÄê¤·¡¢¥¹¥Èー¥êー¤â¥´¥ê¥´¥ê¤Ë¥ß¥ê¥¿¥êー¤Ë´ó¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¿·Á¯Ì£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ÆÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡²¡°æ´ÆÆÄ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¡ØNewtype¡Ù¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Ï·ì¤¬µÕÎ®¤·¤¿¥¯¥Á¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤È¤ê¶½Ê³¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç½é¤á¤Æ¥ß¥ê¥¿¥êー¤òÉÁ¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¼´ï¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¥¥ê¥³¡¦¥¥åー¥Ó¥£ー¤È¤¤¤¦µ¢´ÔÊ¼¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤±À×¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1943Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¹â¶¶´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤¿¤È¤¤Ë2ºÍ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¤Þ¤ÀÀïÁè¤ÎÀ×¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÄ«Á¯ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ê¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¸½ºß¤è¤ê¤âô£¤«¤ËÀïÁè¤ÎÆ÷¤¤¤¬Ç»¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ë¥¢¥Ë¥á·ÐÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÀïÁè¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤òÆþ¤ì¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ²¡°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÀïÁè¤Î¸¶ÂÎ¸³¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤òºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Æー¥Þ¤ä»×ÁÛ¤òºîÉÊ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¤Ä¤¯¤ì¤È·«¤êÊÖ¤·¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ØNewtype¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¼«¿È¤Î³µÇ°¤ò¡¢¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¡°æ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Îº¢¡¢OVA¤Î¡Ø¥À¥í¥¹¡Ù¤ò´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Ê¸å¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿ºîÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¤É¤³¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â²¡°æ¼é¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤¥Æー¥ÞÀ¤ä»×ÁÛÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿¿¤ÃÀè¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¡ØÅ·»È¤Î¤¿¤Þ¤´¡Ù¡Ê1985Ç¯¡Ë¤¬¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤Î¸ø³«¤Ç¤É¤ì¤À¤±Å¯³ØÅª¤ÇêÊ³ØÅª¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Áー¥à¤Çºî¤Ã¤¿OVAºîÉÊ¤Î¡Øµ¡Æ°·Ù»¡¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー ¥¢ー¥êー¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Ë¤â¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»º¶ÈÍÑ¤Îµ¡³£¤È¤·¤ÆÉáµÚ¤·¤¿¼Ò²ñ¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤¿»×º÷¤ÎÀ×¤¬»Ç¤¨¤ë¡£·à¾ìÈÇ¤Î2ºîÉÊ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï»×ÁÛÀ¤Î¥«¥¿¥Þ¥ê¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥ß¥ê¥¿¥êー¤â¤Î¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦²¡°æ´ÆÆÄ¤¬¡¢¹â¶¶´ÆÆÄ¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò±Ç¤·¹Í¤¨Êý¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿À¸¿è¤Î¥ß¥ê¥¿¥êー¡õ¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤ËÄ©¤à¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡©¡¡²¿¤·¤í¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¡Ö´ÆÆÄ¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢GLAY¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖJe t'aime¡×¤ò2010Ç¯¤Ë¼ê¤¬¤±¤Æ°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀõÁð¤Ç¡¢¥Ð¥»¥Ã¥È¡¦¥Ï¥¦¥ó¥É¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬î°íð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²¡°æ´ÆÆÄ¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤äÀßÄêÌÌ¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÈÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê´Ñ¤Æ¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æー¥ÞÀ¤Ê¤ê¡¢¥®¥ç¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿½éÃÆ±ÇÁü¤Ï¡¢¿¹¤ÎÃæ¤òAT¤Î¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤¬¼ÀÁö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¤¤«¤Ë¤â¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²¡°æ´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÏÆÃ¤Ë¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯3DCG¤ÇÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤â¡¢2007Ç¯¤Î¡Ø¥Úー¥ë¥¼¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¥º¡Ù¤Îº¢¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¤µ¤é¤Ë¿Ê¤ó¤Àµ»½Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ö³¥¿§¤ÎËâ½÷¡×¤È¤¤¤¦ÉûÂê¤À¡£²áµî¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢²¡°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³¥¿§¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Áー¥Õ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¡Ø¥¢¥ô¥¡¥í¥ó¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¡£¥²ー¥àÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦¥×¥ì¥¤¥äー¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤É¤³¤«µõÌµÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥·¥å¡á³¥¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¢¥ô¥¡¥í¥ó¡Ù¤Ë¤Ï²¡°æ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¾®ÀâÈÇ¡ØAvalon ³¥¿§¤Îµ®ÉØ¿Í¡Ù¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ææ¤á¤¤¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡Ö³¥¿§¤Îµ®ÉØ¿Í¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡Ù¤ò¼Â¼Ì¤Ç»£¤Ã¤¿¡ØTHE NEXT GENERATION -¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー-¡Ù¤Ë¤â¡¢ÀïÆ®¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Î°µÅÝÅª¤ÊÁà½Äµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀµÂÎ¤¬Ææ¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¡Ö³¥¸¶Îí¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¡¢²¿¤«¿¼Ê¥¤ÊÀßÄê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£
¡¡²¡°æ´ÆÆÄ¤¬¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤òºî¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤â¡¢²¡°æ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÊú¤¯¤À¤í¤¦¡£¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤ËÉâ¾å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊµÓËÜ¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤Ë¤¢¤¤¡¢¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¡£²£»³¸÷µ±¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ØÅ´¿Í28¹æ¡Ù¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Æ°¤²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤»¤º¡¢¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤ÎÅ´¿Í¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¼Ô¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¼ÏÂ¤Î¼Ò²ñ¤Î¸÷¤È¡¢Áò¤é¤ì¤¿°Ç¤ÎÂ¸ºß¤òË½¤³¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉ½¸½¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡ØNewtype¡Ù¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¸À¤¤¡¢¹â¶¶´ÆÆÄ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥³¥Ã¥×¤òÉáÄÌ¤Ë½Ð¤¹¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï¡Ö¥³¥Ã¥×¤¬¥³¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¨¤ó¤Þ¤Ç±é½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹²¡°æ´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¹¥³ー¥×¥É¥Ã¥°¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤ËÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê»×ÊÛÀ¤Î¹â¤¤Êª¸ì¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤¤¡£¥¥ê¥³¤ä¥Õ¥£¥¢¥Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤½¤ì°Ê¸å¤ÎÏÃ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¹â¶¶´ÆÆÄ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤ÆÂç¤¤¯°é¤Æ¾å¤²¤¿¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ø¤Î·É°Õ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ï¤é¤¤¡¢¼«¿È¤â´Þ¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¾¤à¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¿¤¤¡£¼Â¼ÌÈÇ¤Î¡Ø¥Ñ¥È¥ì¥¤¥Ðー¡Ù¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ì¥¤¥Ðー¤Ï½Ð¤·¡¢ÆÃ¼ÖÆó²Ý¤ÎÌÌ¡¹¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤È¤·¤¿Æü¾ï¤âÇ»Ì©¤ËÉÁ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Ä¤Ä¡¢¼þ°Ï¤Çµ¯¤³¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æー¥ÞÀ¤òÌä¤¦¤¿¡£¡Ø¥Ü¥È¥à¥º¡Ù¤Ç¤â¤½¤³¤ÏÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ²¡°æ´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¸¤¤â´Þ¤á¤Æ¡£¡ÊÊ¸¡á¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á¡Ë