2026Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤ÎCD¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
2008Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖOne Love¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2008Ç¯6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖOne Love¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö²Ö¤è¤êÃË»Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢ÀÄ¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤À¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö³§¼ã¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¤ª¤Î¤¯¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡¼¡×¡Ö5¿Í¤È¤â¥«¥Ã¥³ÎÉÂç¹¥¤¡ª¡×¡Ö100Ç¯Àè¤â¡¢Íò¤¬¹¥¤¤À¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£